'Zaštitite se! Bit će poplava, a snažan vjetar će čupati stabla'

Nevrijeme je u nedjelju zahvatilo Jadran, a jako jugo koje je puhalo i do 110 kilometara na sat te kiša stvarali su velike probleme - otoci su odsječeni od kopna, zatvorene su neke ceste, u prekidu su brojne trajektne, brodske i katamaranske linije. Na sjevernom Jadranu mjestimice je palo 60 i više litara kiše po četvornome metru, kao primjerice u Rabu i Malom Lošinju.

U Senju je palo čak 124 litre. Sve je više izvješća o srušenim stablima i izlijevanju mora na rive.

Kako piše HRT, u Dubravi kod Šibenika ni stoljetna stabla nisu imala šanse. U Dubrovniku je pak zbog najavljenog nevremena na snazi visok stupanj pripravnosti. Zbog velike količine kiše moguće su i bujične poplave. I Gorski kotar je bio na udaru obilne kiše.

- Kućama na najnižem terenu već je oko pola metra vode u podrumima, nadamo se da će se situacija umiriti - kazao nam je čitatelj iz Delnica koji nam je poslao fotografije i video. Tako je dionica autoceste A6 od Delnica do Kikovice (u smjeru Rijeke) u jednom trenutku bila zatvorena za sav promet.

Zbog bujice na kolniku za sav promet bili su zatvoreni i isključni i uključni krak na čvoru Ravna Gora, također u smjeru Rijeke.

Rekordne količine kiše, a stižu i orkanski udari juga

U ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. U gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu mjestimice će biti obilne oborine, osobito krajem dana kada je mjestimice moguće i grmljavinsko nevrijeme, javlja DHMZ.

Najviše suha vremena očekuje se na istoku zemlje. Puhat će umjeren do jak, u gorju i na istoku i olujan južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu jako i olujno, poslijepodne i navečer mjestimice i orkansko jugo. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 24 , na Jadranu između 17 i 22 °C.

- U noći na ponedjeljak očekuju se velike količine kiše, past će između 50 i 150 litara po četvornom metru i to ponajprije u Dalmaciji, unutrašnjosti Dalmacije te u Gorskom kotaru i Lici. Ono što dodatno stvara ozbiljne probleme jest jako jugo, koje će u ponedjeljak još pojačati, očekuju se i orkanski udari. Treba obratiti pozornost na sve upute koje daje HAK, a promet između kopna i mora bit će vrlo vjerojatno prekinut - kazala je meteorologinja DHMZ-a Dunja Plačko Vršnak za HRT.

Odsječeni otoci

Zbog jakog vjetra u prekidu su mnoge trajektne, katamaranske i brodske linije, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Splitsko okružje: brzobrodska linija Milna- Rogac- Split, katamaranska linija Ubli - Vela Luka - Hvar - Split, katamaranska linija Jelsa - Bol - Split, katamaranska linija Vis - Split, katamaranska linija Korčula-Hvar-Split, trajektna linija Ubli - Vela Luka - Split, trajektna linija Sumartin-Makarska, trajektna linija Drvenik Veli-Drvenik Mali-Soline, trajektna linija Sućuraj-Drvenik.

Riječko okružje: Katamaranska linija Mali Lošinj - Cres - Rijeka, Katamaranska linija Novalja - Rab - Rijeka, trajektna linija Lopar – Valbiska, brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak.

Zadarsko okružje: katamaranska linija Zadar-Molat-Brgulja-Zapuntel-Ist, katamaranska linija Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj.

Šibensko okružje: brodska linija Šibenik-Zlarin-Prvić Luka-Šepurine-Vodice.

Dubrovačko okružje: brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, trajektna linija Dubrovnik-Lopud-Suđurađ, trajektna linija 832 Prapratno-Sobra.

Zbog loših vremenskih uvjeta otkazana je linija Dubrovnik-Bari (Italija) te se putovanje prebacuje za utorak, 30. listopada, s polaskom u 10 sati.

Na snazi crveni meteoalarm: Izuzetno opasno vrijeme

Za cijelu hrvatsku obalu, od Istre i Kvarnera pa sve do južne Dalmacije upaljen je crveni meteoalarm.

Foto: meteoalarm

- Mjestimice vrlo obilna kiša, osobito u noći i ujutro. Poduzmite mjere kako bi se zaštitili. Djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih službi. Očekuju se izraženije poplave koje će zahvatiti veće područje te poplaviti imovinu uz značajan rizik za živote te mogućnost evakuacija. Vjerojatni su veći prekidi u prometovanju te prekid i gubitak energije, komunikacije i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima - stoji u obrazloženju crvenog meteoalarma.

No, uz kišu, crveni alarm je na snazi i zbog snažnog juga.

- Očekuje se jako i olujno jugo, mjestimice s orkanskim udarima, osobito u drugom dijelu dana. Najjači udari vjetra mogli bi dosezati između 90-145 km/h. Poduzmite mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom - piše na stranicama meteoalarma.

Za ostatak Hrvatske na snazi je žuti meteoalarm. Očekuju se jaki i olujni udari južnog i jugoistočnog vjetra, a lokalno se očekuje obilnija kiša, ponajprije u Gorskom kotaru.

Kako javlja DHMZ, u noći s ponedjeljka na utorak i u ujutro očekuje se kiša, na jugu obilna uz grmljavinu, a zatim u većini krajeva barem djelomično razvedravanje. Oblačnije, još povremeno s kišom ili pljuskom, zadržat će se uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima. Vjetar će slabjeti i na kopnu okrenuti na jugozapadni, dok će na Jadranu puhati umjeren do jak južni i jugozapadni. Temperatura zraka u manjem padu, jutarnja od 10 do 15, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 15 i 20 °C.

Smirivanje vremena očekuje se tek u srijedu, javlja HRT.

Nevrijeme je zahvatilo i dijelove Europe

Inače, nevrijeme je zahvatilo i dijelove Europe. Na jugu austrijske pokrajine Koruške vjetar od 130 kilometara na sat rušio je stabla i električne vodove, odnosio krovove. Zbog jake i dugotrajne kiše zaprijetile su poplave i odroni tla pa je smanjena razina vode u akumulacijskim jezerima. Jake kiše i vjetrovi i diljem Italije. U Rimu voda na ulicama i srušena stabla stvaraju velike probleme u prometu. Znatno je porastao vodostaj Tibera. Najdramatičnija promjena pogodila je Španjolsku. Nakon toplog vremena stigla je snažna arktička fronta i sjeveru zemlje donijela snijeg.

