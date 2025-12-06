Obavijesti

MUTNI PROJEKT PLUS+

Zašto Andrej Plenković daje 100 milijuna dolara Trumpu?!

Piše Denis Romac,
Zašto Andrej Plenković daje 100 milijuna dolara Trumpu?!
NOVI EXPRESS U kontroverznom projektu kupnje naoružanja za Ukrajinu zarađuje samo američki vojno-industrijski kompleks

Oni koji barem donekle poznaju raspoloženje slovenske javnosti prema ratu u Ukrajini i skepsu prema naoružavanju Ukrajine, jako dobro znaju koliko je nedavna odluka o kupovini 50 milijuna dolara vrijednog raketnog sustava zemlja - zrak od Sjedinjenih Američkih Država za Ukrajinu za vladu Roberta Goloba bila osjetljivo pitanje. Zbog toga je ta odluka, kojom se Slovenija pridružila PURL inicijativi NATO saveza za Ukrajinu (Prioritized Ukraine requirements list), kojom europske zemlje od Sjedinjenih Američkih Država kupuju oružje za Ukrajinu na temelju liste prioritetnih potreba, donesena skoro potajice.

