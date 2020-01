Zašto Australijom hara vatrena apokalipsa i brutalna vrućina?

Požari koji haraju Australijom jedni su od najvećih u povijesti te zemlje, a nema naznaka ni da će se smanjiti paklene vurćine i vjetar. Tijekom prošlog vikenda jaki su vjetrovi nosili divovske dimne oblake, a požari su do sada ubili 24 ljudi, spalili 16 milijuna hektara zemlje i uništili 1400 kuća.

Neprestani požari su nebo iznad Australije pretvorili u narančastu boju, a udisanje zraka u Sydneyu je toliko loše da mu je ekvivalent kao da ste u jednom danu popušili 37 cigareta. Ubijeno je oko 500 milijuna životinja, uključujući trećinu svih koala.

A shocking video of dead animals strewn across a roadside in New South Wales killed in the #AustralianBushfire .



At least 480 million mammals, birds and reptiles are likely to have died in the state alone since September. Devastating.



