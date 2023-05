Zašto isto što i Uzinić ne učine i ostali domaći (nad)biskupi?

Riječki nadbiskup Mate Uzinić ovih je dana napravio potez bez presedana u ovom dijelu svijeta: na javnoj konferenciji za medije bacio je sve karte na stol te iznio detalje o postupanju u slučajevima u kojima su se provodile ili se provode istrage protiv svećenika optuženih za pedofiliju i zlostavljanja. I nije se zaustavio samo na tome.

Uzinić je također, uz ispriku svim žrtvama zbog bilo kakvog nasilja počinjenog od strane svećenika i službenika Crkve, pozvao sve koji imaju saznanja o takvim (zlo)djelima da se jave i podnesu prijave. Nakon što se glasno suprotstavio diskriminaciji homoseksualnih osoba te prvi objavio financijsko izvješće jedne biskupije, sad je pred svoje kolege u episkopatu stavio još jedan izazov, pa čak i obavezu.

Pedofilija je negativan fenomen koji zahtijeva intenzivno suočavanje sa svim slučajevima te odvažno i beskompromisno djelovanje. Jednoj instituciji, koja sebi ponekad umišlja da predstavlja Boga na zemlji, ne priliči da u takvim situacijama reagira tek nakon što je javnost na to prisili, čemu smo mogli svjedočiti i u Hrvatskoj. No to se i događa kad se biskupi više bave glancanjem vlastitih karijera i očuvanjem dobroga glasa nego brigom za duševni mir povjerenih im vjernika.

Također je bitno shvatiti da za ovakve zločine nisu krivi samo zlostavljači nego i svi oni koji su godinama i desetljećima prikrivali zločine te iz nekakve lažne solidarnosti štitili i skrivali kriminalce.

Crkvena hijerarhija nikako da shvati kako je jedini način izlaska iz ove goleme krize, koju je Crkva sama prouzročila, upravo iznošenje potpune istine, koja - kako kaže naš Učitelj - oslobađa. Ovdje više nije pitanje zašto je Uzinić konačno odlučio izaći u javnost s ovakvim informacijama nego zašto to isto ne učine i ostali domaći (nad)biskupi.