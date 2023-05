Špehar je zlostavljao 13 djece i vodio vjeronaučnu olimpijadu: Njegova zlodjela su u zastari?!

U odnosu na osobu iz vašeg upita Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je tijekom 2021. donijelo rješenje o odbačaju kaznene prijave budući je za kaznena djela prijavljene inkriminacije nastupila zastara kaznenog progona.

Stoji to u odgovoru glasnogovornice Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, koji se osvrnuo na priznanje svećenika i bivšeg rektora Katoličkog bogoslovnog fakulteta Milana Špehara da je zlostavljao 13 dječaka starih između šest i 13 godina.

Naime, svećenik Milan Špehar (1953.) optužen je 2016. da je 1992. seksualno zlostavljao maloljetnika. U vrijeme podizanja prijave optuženi je predavao na Teologiji u Rijeci. Otvorena je prethodna istraga u kojoj je optuženi priznao krivnju. Izrečene su mu mjere zabrana vršenja ovlasti koje proizlaze iz svetog reda, javnog slavljenja mise i razrješenje svih crkvenih službi uključujući i predavanje na fakultetu. O svemu je obaviještena Kongregacija za nauk vjere, a 2018. javljaju se nove optužbe protiv njega i ponovno se otvara istraga. Optuženi priznaje da je bilo više slučajeva u godinama 1987. – 1988., 1992. – 1993., i moguće u 1994.

Radi se o ukupno 13 dječaka u rasponu od šest do 13 godina. Tad se svećenik Špehar osobno prijavio policiji za bludne radnje prema djeci i maloljetnicima. Također je tražio od pape oprost od celibata i otpuštanje iz kleričkog staleža, što mu je udijeljeno 13. prosinca 2018.

- Više se nisam osjećao dostojnim biti svećenik budući sam u mladosti, kroz kratko vrijeme, počinio one zločine koji su u posvemašnjoj suprotnosti s tim zvanjem. Nitko za moja zlodjela nije ni krivac niti sukrivac. Ja sam ih počinio i strašno mi je žao za žrtve mojih zlih čina. Ne preostaje mi drugo nego ih iz dna duše moliti da mi oproste i oni i njihovi najbliži, ako ikako mogu, za sve rane koje sam im zadao te okajavati, činiti pokoru i žaliti što sam to počinio i moliti Boga da, prije svega, izliječi sve one rane koje sam im ja nanio, a i Crkvu moliti za oproštenje što sam bio nedostojan nje, njenoga povjerenja u mene i svećeničkoga zvanja - rekao je svećenik pedofil za Nacional.

Inače, u godini kad su se pojavile optužbe - bilo je to 2016. - bivši rektor Katoličkog bogoslovnog fakulteta i pedofil koji je priznao zlostavljanje 13 dječaka između šest i 13 godina Milan Špehar bio je odmah uz tadašnjeg nadbiskupa domaćinske nadbiskupije mons. dr. Ivana Devčića kao svečani uzvanik na Vjeronaučnoj olimpijadi s tisućama djece u Opatiji. Bilo je to godinama nakon što je, prema vlastitu priznanju, počinio grozna zlodjela za koja sad traži oprost svojih žrtava.

Na Vjeronaučnoj olimpijadi uz pedofila Špehara u Grand hotelu Adriatic bili su i izaslanik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, usustavitelj projekta Vjeronaučne olimpijade i prvi predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda HBK mons. dr. Milan Šimunović, tadašnji rektor i vicerektor Bogoslovnog sjemeništa u Rijeci mons. Sanjin Francetić i mnogi drugi crkveni uglednici... Kao utemeljitelj katoličkog skautizma u Hrvatskoj o vrijednostima kod mladih govorio je tad Marin Miletić, današnji saborski zastupnik.