DAHIEH

Zašto Izrael stalno bombardira jedan te isti kvart u Bejrutu?

Piše Filip Sulimanec,
Zašto Izrael stalno bombardira jedan te isti kvart u Bejrutu?
Hezbollah je tamo izgradio institucije: urede, škole, klinike, socijalne mreže i medijsku infrastrukturu

Godinama se o južnom predgrađu Bejruta govori kao da je svijet za sebe: utvrda Hezbollaha, meta, upozorenje ili bojno polje. Kako je Hezbollah jačao, Dahieh je postao mnogo više od stambenog pojasa. Pretvorio se u urbano središte društvene i političke sile. Hezbollah je tamo izgradio institucije: urede, škole, klinike, socijalne mreže i medijsku infrastrukturu.

Danas u Dahiehu živi šijitska većina, ali i male manjine Palestinaca i drugih libanonskih zajednica, uključujući kršćane. Fizički se stapa s onim što je poznato kao širi Bejrut, uključujući njegova kršćanska i mješovita područja. Dakle, kada se predgrađe bombardira, ne pogađa se neki izolirani vojni otok, već duboko naseljeni dio urbanog Bejruta.

Upravo zato je Dahieh toliko središnji u razmišljanju izraelske vojske. Tijekom rata 2006. godine, Izrael je uništio velike dijelove južnog predgrađa.

To je razaranje postalo toliko amblematično da su izraelski vojni stratezi osmislili ono što je postalo poznato kao Dahieh doktrina: korištenje nadmoćne sile i masovno uništavanje područja povezanih s oružanom skupinom, s ciljem stvaranja odvraćanja i vršenja pritiska na stanovnike koji podržavaju skupinu. Aktivisti za ljudska prava i pravni stručnjaci kažu da doktrina krši međunarodno humanitarno pravo.

Eskalacija 2026.

Otpor Dahieha narušen je ubojstvom vođe Hezbollaha Hassana Nasrallaha u izraelskom napadu krajem 2024. godine, a ta je erozija postala još vidljivija u tekućim izraelskim napadima na Bejrut i južni Libanon.

OBLAK CRNOG DIMA Ovo je trenutak kad je izraelska raketa uništila zgradu u Bejrutu
Ovo je trenutak kad je izraelska raketa uništila zgradu u Bejrutu

Nakon što je Hezbollah 2. ožujka 2026. ispalio rakete kao odmazdu za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija, Izrael je pokrenuo gotovo svakodnevne zračne napade visokog intenziteta na Dahieh i započeo "ciljane kopnene operacije" u južnom Libanonu.

Od tada je, prema podacima libanonskog Ministarstva javnog zdravstva, zabilježeno najmanje 912 smrtnih slučajeva i više od 2200 ozlijeđenih.

Više od milijun ljudi, što je otprilike 19 posto stanovništva Libanona, registrirano je kao raseljeno, a mnogi su pobjegli iz Dahieha nakon što su 5. ožujka izdane naredbe za evakuaciju bez presedana koje su pokrivale cijelo predgrađe.

Stara formula, prema kojoj je Dahieh bio glavna crvena linija čiji se napad mogao odvratiti prijetnjama odmazde, više ne vrijedi. Izgrađen desetljećima od strane siromašnih, migranata i višestruko iskorijenjenih, Dahieh je dugo služio i kao utočište i kao prva crta. Danas je ponovno prisiljen snositi troškove sukoba većeg od njega samog.

Komentari 0
SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna
ŠOK PRESUDA

SKANDAL Marokanac izudarao policajku u Zagrebu! Ne ide u zatvor. Evo kakva mu je kazna

Hamza O. (33) branio se da je policajka prvo udarila njega pa je "poludio". Inače je, kazao je, miran čovjek. Dobio je uvjetnu kaznu pa neće u zatvor ako ne ponovi kazneno djelo
Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju
NIJE SATIRA

Josip Šincek, osumnjičen zbog bacanja 35 tisuća tona otpada, dobio nagradu za čistu energiju

Dok na slobodi čeka optužnicu, Josip Šincek vratio se inovacijama
Pogledajte 300 fotografija s ovogodišnjeg Ponosa Hrvatske
SVEČANA DODJELA U ZAGREBU

Pogledajte 300 fotografija s ovogodišnjeg Ponosa Hrvatske

Poštenje, hrabrost, humanost i dobrota. Samo su neke od divnih riječi kojima bi se moglo opisati više od 20 ljudi koji su ove godine primili nagradu Ponos Hrvatske. Nju je još 2005. godine utemeljio list 24sata. Od tada pa do danas neprestano smo u potrazi za običnim, "malim" ljudima koji nadahnjuju svojom empatijom, neuništivim duhom i ljubavlju, kako prema bližnjima, tako i prema potpunim neznancima

