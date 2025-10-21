Obavijesti

Zašto ljudi danas uriniraju po oltarima?

Piše Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike,
NOVI EXPRESS Europa je, čini se, izgubila osjećaj srama pred svetim. Tom gubitku prethodio je dugi proces sekularizacije. Ljudi su napuštali crkve, ali još važnije, religija je napustila njihovu imaginaciju

Europa sve češće svjedoči prizorima koji su donedavno bili nezamislivi. Nedavni slučaj u kojem je navodno psihički bolestan muškarac uspio preskočio zaštitne barijere u Bazilici svetog Petra i ondje, na samom oltaru, počeo urinirati, potresao je vjernike diljem svijeta. Ovaj najnoviji incident nije samo pitanje sigurnosti; ovo je zrcalo šireg duhovnog stanja kontinenta, simptoma koji se ne može liječiti policijom ni protokolima.

