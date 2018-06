Zašto mladi iseljavaju? 'Teški roditelji zagorčavaju im život...'

Damir Rimac, SDP-ov vijećnik u vinkovačkom Gradskom vijeću objavio je na svom Facebook profilu da je u utorak na sjednici vijeća Mladen Karlić, predsjednik vijeća i HDZ-ov saborski zastupnik okrivio roditelje za iseljavanje mladih ljudi iz Hrvatske.

Rimac je navodno na sjednici upozorio na egzodus mladih navodeći kako su samo Vinkovci tako izgubili 9000 stanovnika zbog čega im prijeti gubitak statusa velikog grada. Pritom je upozorio kako proračun Grada ne nudi otvaranje radnih mjesta te da mladi zbog promašenih politika odlaze trbuhom za kruhom.

- Mladen Karlić je izjavio "kako je odljev mladih iz Vinkovaca i Hrvatske posljedica teških roditelja koji im zagorčavaju život". Najoštrije osuđujem ovakvu izjavu prvenstveno kao roditelj jedne gimnazijalke koja je odlična učenica, ali i kao osoba koja je dugo vremena u lokalnoj politici - objavio je Damir Rimac.

Tko će ostati? Moglo bi iseliti još 500.000 Hrvata!

Podsjetimo, sljedećih pet godina Hrvatsku bi moglo napustiti još 500.000 građana. Nakon toga će u zemlji ostati samo oni koji su se obogatili u pretvorbi i privatizaciji, oni koji su od roditelja naslijedili krov nad glavom, povlašteni s visokim mirovinama, uhljebi, nešto ugostitelja i starci.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200111 / ]

To su egzaktni i šokantni podaci temeljeni na istraživanju doc. dr. sc. Tade Jurića, povjesničara i doktora političkih znanosti s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. On je lani napravio veliko istraživanje o iseljavanju Hrvata u Njemačku, na temelju kojeg je došao do podatka da hrvatski migracijski potencijal nije neiscrpan: On iznosi oko 800.000 građana. Prema podacima Eurostata već se iselilo 348.000 ljudi.

Ovim tempom iz Hrvatske će se ljudi iseljavati još samo od pet do sedam godina, kad bi migracijski potencijal bio potpuno ispražnjen. Naprosto, više ne bi imao tko otići iz zemlje.

A nakon što u Hrvatskoj ostanu samo određene skupine ljudi, percepcija ispitanika o budućnosti vrlo je mračna i sumorna. Naši ispitanici tvrde da je za sve ostale perspektiva u zemlji takva da “mogu samo raditi za gore navedenu skupinu kako bi oni održali svoje bogatstvo i lagodan život; mlada obitelj, čak i s dvije plaće od po 4000 kuna ne može naprosto preživjeti niti u jednom od četiri velika hrvatska grada, a kamoli ostvariti kupovinu nekretnine; plaće naprosto nisu dovoljne za dostojanstven život”, navodi dalje dr. Jurić, koji je u prosincu lani završio veliko istraživanje naslovljeno “Suvremeno iseljavanje Hrvata u Njemačku: karakteristike i motivi”, gdje se prvi u Hrvatskoj empirijski bavio svim aspektima egzodusa Hrvata u tu zemlju.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200107 / ]

Iako je novac važan za preživljavanje, on nije glavni motiv odlaska, a dugovi i krediti iseljenicima su manje važni od općeg osjećaja pesimizma i beznađa, obiteljskih problema, uvjerenja da će djeci biti bolje negdje drugdje, nepovjerenja u razvitak države te nemorala političkih elita. Štoviše, gotovo nitko iz Hrvatske ne odlazi da bi se obogatio, bogatstvo u vrijednosnom sustavu ljudi koji napuštaju zemlju najmanje je važno (!), a vrlo je malo i onih koji to čine zbog dugova ili kredita. Ali zato je mnogo, doista mnogo onih koji u istraživanju kao najvažnije motive navode opći osjećaj beznađa i pesimizma, uvjerenje da će djeci negdje drugdje biti bolje, pravnu nesigurnost te - nemoral političkih elita!