Zašto neki nisu bili na popisu, a imali su važeću osobnu? MUP se opet oglasio, javio se i DIP

Državno izborno povjerenstvo je zaprimilo upite više birača koji nisu bili upisani u izvatke iz popisa birača, a imaju važeću osobnu iskaznicu, navodno se radi o većem broju birača koji nakon poziva Ministarstva unutarnjih poslova, nisu podigli nove osobne iskaznice. I ti birači, da bi mogli ostvariti svoje biračko pravo, trebaju u nadležnom upravnom tijelu u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, ishoditi potvrdu za glasovanje, tzv. plavu potvrdu, kojom će naVbiračkom mjestu dokazati svoje biračko pravo, objavio je DIP o biračima koji su imali problema danas na biračkim mjestima.

Kako smo objavili, od jutra su nam se javljali čitatelji koji su se požalili da nisu na popisu. Iz Grada Zagreba su rekli kako je došlo do pogreške Ministarstva unutarnjih poslova prilikom dostave podataka u Registar birača.

MUP se oglasio

Nijednom građaninu koji je na biralištu želio iskoristiti svoje biračko pravo nije to pravo uskraćeno iz razloga što nije posjedovao valjanu osobnu iskaznicu, osim što su se morali obratiti nadležnim uredima radi izdavanja odgovarajućih potvrda o glasovanju, poručili su iz MUP-a.

- Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) iz svojih evidencija kroz automatsku razmjenu podataka dostavlja Ministarstvu pravosuđa i uprave, kao tijelu nadležnom za vođenje Registra birača sukladno Zakonu o registru birača za punoljetne hrvatske državljane s prebivalištem u RH podatak imaju li ti građani evidentiranu važeću osobnu iskaznicu. Nadalje, odredbom članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici propisano je da se njome dokazuje prebivalište u RH, a odredbom članka 5. istoga Zakona da je u roku od 15 dana od dana promjene prebivališta potrebno podnijeti zahtjev za zamjenu osobne iskaznice. Ukoliko hrvatski državljani ne podnesu zahtjev za zamjenu osobne iskaznice u zakonskom roku, po isteku tog roka u službenim evidencijama automatski se mijenja status osobne iskaznice u nevažeća, iako ju građanin ima u posjedu te se prema datumu isteka ista doima kao važeća, kaže se u priopćenju. U cijeloj Republici Hrvatskoj ima 1194 punoljetne osobe kojima je osobna iskaznica nevažeća iz navedenog razloga, od toga 581 na području Grada Zagreba. Vjerujemo da dio slučajeva ulaze u ovu grupu nevažećih osobnih iskaznica, navode iz MUP-a.



Naglašavaju kako je za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID 19 kako bi se građanima izašlo u susret produžen rok važenja osobnih iskaznica, a s popuštanjem epidemije građane se višekratno putem medija i na drugi odgovarajući način pozivalo da zamijene svoje istekle osobne iskaznice kako bi izbjegli gužve koje će zbog zamjene nastati nakon proglašenja prestanka epidemije. Usprkos tome, ističu, nakon proglašenja prestanka epidemije ostao je velik broj nevažećih osobnih iskaznica koje su građani morali zamijeniti novima. Jednako tako određeni broj građana koji je podnio zahtjev za zamjenu svojih isteklih osobnih iskaznica za vrijeme trajanja epidemije nije ih preuzeo u rokovima koji su propisani za preuzimanje te su one automatizmom poništene nakon proteka tih rokova.



Naime, odredbom Zakona o osobnoj iskaznici propisano je da ako osoba ne preuzme izdanu osobnu iskaznicu u idućih 90 dana od dana isteka rokova za njeno preuzimanje koji iznose 30 dana za redovni postupak, 10 dana za ubrzani postupak i 3 radna dana za žurni postupak, osobna iskaznica će se poništiti. Iako je rok do kada su građani trebali podnijeti zahtjev za izdavanje novih osobnih iskaznica te preuzeti osobne iskaznice za koje su rokovi preuzimanja istekli za vrijeme trajanja epidemije istekao 13. lipnja 2023., MUP je rok od kojeg je ponovno aktivirano automatsko poništavanje osobnih iskaznica koje nisu u roku preuzete prolongiralo do 13. rujna 2023. kako bi se građanima još ostavilo vremena za preuzimanje izrađenih osobnih iskaznica, poručuju iz resornog ministarstva.

Ujedno napominju da je 2023. godine u RH ukupno izdano 1 159 630 osobnih iskaznica što je znatno povećanje u odnosu na prosječni broj izdanih osobnih iskaznica ranijih godina. Od zatvaranja Registra birača (6. travnja 2024.) ukupno je zaprimljeno 28.341 zahtjev za izdavanje osobne iskaznice, od toga 23.691 za punoljetne hrvatske državljane. Od tog broja 1.251 osobna iskaznica je uručena te su iste važeće, ali nisu bile na dan zatvaranja Registra birača, navodi se u priopćenju MUP-a.