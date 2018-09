'Zašto niste pobjegli kad i svi ostali? Sad snosite posljedice!'

Mladu ženu, njezinu nepokretnu majku i baku koje su zaglavile na tavanu nakon što je grad u kojem žive pogodio uragan Florence spašene su zahvaljujući društvenim mrežama. Breeanna Perry, njezina majka Tameka i baka Peggy nisu se evakuirale na vrijeme pa su u četvrtak u 11:30 sati ostale zatočene u svojoj kući u mjestu New Bernu.

Zbog rastuće razine vode u kući ostale su bez struje i bez kontakta s vanjskim svijetom. Baterija na njezinom telefonu se počela prazniti, pa je Breeanna u očajničkom pokušaju u 1:30 sati u noći s četvrtka na petak preko Twittera objavila poziv u pomoć.

- Ako nam itko može pomoći... naš automobil i naša kuća su pod vodom. Zapeli smo na tavanu. Telefon će mi se uskoro isključiti, molim pomoć na 611 Watson ave, New Bern, NC.

If anybody could help... our cars is under water and so is our house stuck in attic. Phone about to die please send help to 611 Watson ave, new bern. NC — bree (@Breeanna_xoxo) September 14, 2018

Njezin tvit ubrzo je postao viralan i podijeljen je jedanaest tisuća puta. Iako su spasioci imali pune ruke posla jer je uragan nezapamćene snage već odnio 15 života u Sjevernoj Karolini, poziv u pomoć došao je do volonterske spasilačke službe Cajun Navy.

Objavila sam tvit, nisam očekivala da će biti podijeljen toliko puta, izjavila je Breeanna za Fox Denver31.

- Vratila sam se kući, činilo se da je sve u redu. Još uvijek smo imali struje, sve i svi su bili dobro, bili smu svaki u svojoj sobi i gledali televiziju. Spustila sam nogu na pod i stresla me struja. Tada sam primijetila da na podu ima vode. Morali smo iskopčati struju i nakon toga voda je u nekoliko minuta počela jako nadirati u kuću - objasnila je za medijsku kuću.

Obitelj je spašena s tavana kuće u petak oko šest ujutro i zatim su autobusom za evakuaciju prevezeni na sigurno, no u uraganu su ostali bez svega.

Breeannna je preko Twittera zahvalila svima koji su podijelili objavu i na taj način pripomogli u njihovom spašavanju, no ubrzo se našla na meti žestokih napada. Mnogi korisnici Twittera zamjerili su joj odluku da ostane kod kuće iako su lokalne vlasti naredile obaveznu evakuaciju.

U were told to evacuate. Now suffer the consequences. Dont put first responders at risk — robert billiot (@RWB87) September 14, 2018

- Rečeno vam je da se evakuirate. Sada snosite posljedice. Nemojte dodatno ugrožavati spasilačke službe.

- Jako me uzrujalo to što su upozoreni da moraju napustiti područje, a to nisi učinili i time su ugrozili živote ljudi koji su ih išli spašavati - samo su neki od ljutitih odgovora.

Makes me so upset that they warned to leave now first responders put their lives in danger to rescue you — Pamela Ray (@pamray) September 14, 2018

U odgovoru na te napade, Breeanna se pokušala obraniti da nije samo tako evakuirati se kada brinete o nepokretnoj majci i dvoje starijih ljudi, prenosi Daily Mail.

- Svi pričaju kako smo se trebali evakuirati, ali ne mogu baš svi jednostavno krenuti i otići. Da, kod kuće imam mnogo lijepih stvari, no naporno sam radila za sve što sam htjela. I sama sam platila sve što imam. Nije tako lako putovati s nepokretnom majkom i djedom i bakom. Ne poznajete me i ne znate ništa o meni. Čak ni Twitter ne definira kakva sam ja osoba. Stvarno nisam dužna nikome ništa objašnjavati, ali molim da imate na umu moju obitelj. Ne mogu odgovoriti svakome pojedinačno, ali hvala svima na vašim molitvama. Na žalost, ostali smo bez svega, ali svi smo na sigurnom i to je najvažnije. Još jednom, hvala svima koji su pomogli i branili me, a nisu to morali - odgovorila je na kritike.