Slučaj s Učke, gdje je u nehumanim uvjetima nađeno čak 47 pasa i oko 30 lešina, ne prestaje šokirati javnost. Životinje su zatečene iscrpljene, bolesne i zanemarene u kući na osami, nakon što je muškarac koji je s partnericom ondje živio poginuo nekoliko dana ranije u prometnoj nesreći. No kako sad izlazi na vidjelo, osobe povezane s ovim slučajem već su godinama poznate institucijama, susjedima i veterinarskim službama.

Podsjetimo, policiju je prošle subote ispred kuće na Učki dočekala partnerica poginulog vlasnika pasa, a tad je postalo jasno da je riječ o paru koji je još prije devet godina živio u Kostreni i koji je i tad u nehumanim uvjetima držao desetke pasa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO ZAŠTO NITKO NIJE REAGIRAO?! 'U nosu nam je još uvijek smrad mrtvih pasa iz te kuće na Učki' | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Zgroženi veterinari iz Veterinarske ambulante Crikvenica, koji su prvi izašli na teren i sudjelovali u spašavanju nesretnih životinja, kažu kako u dugogodišnjim karijerama nikad nisu svjedočili tužnijem i tragičnijem slučaju, koji će im zauvijek ostati urezan u pamćenje.

- Došli smo na poziv komunalnog redara i tamo zatekli ženu koja nas u početku nije htjela pustiti u kuću. Prvotno je tvrdila da skrbi o 20-ak pasa. Na naš nagovor, u konačnici nam je preko prozora, jednog po jednog, predala 47 živih i dva mrtva psa - kažu veterinari Mladen i Magdalena Milić te Luka Kovačević.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Shvativši o kakvom hororu se radi, ubrzo su sa slobodnog dana "digli" kolegu Nenada Skorupana, koji im je u dvije ture pomogao kombijem prevesti životinje u katastrofalnom stanju na sigurno.

Nažalost, tu nije bio kraj.

- Idući dan žena nas je nazvala i otkrila da u kući ima i šest mačaka, ali i još strvina.

Vratili smo se na teren i zatekli strašan prizor. U škrinji pokraj kuće, u frižideru, ormarima i kadi pronašli smo oko 30 trulih leševa nagrizenih crvima. Stanje unutrašnjosti kuće ne može se opisati. Prljavština, vrećice s izmetom po podu i ormarima... Smrad koji se uvukao u prostorije i danas nam je u nosu. Ne možemo vjerovati da su ondje godinama živjele sve te nesretne životinje, a kamoli ljudi - kažu vidno potreseni veterinari.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Svoj posao obavljali su u tišini i šoku, gotovo nijemi na prizore koji su ih dočekali.

- Dok smo radili, nismo puno razgovarali jer za takvo nešto ne postoje riječi. Tek kad smo navečer došli kući i kad se sve sleglo, obuzela nas je još veća nevjerica i neizmjerna tuga. Teško je takvo nešto izbaciti iz glave, nadamo se da se nikad više neće ponoviti. Jedino što nas donekle tješi jest da je istina ipak isplivala u javnost i da se sad preživjelim psima može pomoći i pružiti ljubav koju nikad nisu osjetili - poručuju veterinari.

U njihovoj ambulanti još se nalaze dva psa kojima je potrebna liječnička skrb te traumatizirane mačke, dok su ostali psi smješteni u azilu za pse Društva za zaštitu životinja Rijeka, gdje o njima sa svojim volonterima skrbi Merima Ferk.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

No da se ovaj strašan slučaj mogao spriječiti, potvrđuje slučaj iz Kostrene, gdje je isti par godinama bio prijavljivan zbog identičnog obrasca ponašanja.

Da su nadležne institucije godinama zakazivale, potvrđuju upravo slučajevi iz 2011. i 2017. godine, kad su susjedi iz Kostrene prvi put javno progovorili o životu uz stan prepun pasa i mačaka.

- Tamo se nije moglo disati od smrada - govorila je tad susjeda Selma, koja je živjela u stanu ispod para koji je držao dvadesetak životinja zatvorenih u stanu.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Susjedi su tvrdili kako pse nikad nisu vidjeli vani, a lavež, urin i fekalije pretvorili su svakodnevni život u noćnu moru.

Slučaj je svojedobno objavljen i u reportaži TV emisije "Provjereno", gdje su opisivani prizori otpadanja žbuke sa stropova zbog fekalija iz stana ovog para te nesnosan smrad urina koji se širio stubištem.

Prema tadašnjim navodima, par je u Kostrenu stigao iz Zagreba kombijem punim pasa, uz objašnjenje da će ondje boraviti privremeno. No privremeni boravak pretvorio se u gotovo desetljeće.

Susjedi su veterinarsku inspekciju zvali još prije devet godina, no ulazak u stan navodno nije bio dopušten. Iako su životinje u trenutku nadzora bile čipirane i cijepljene, lokalni veterinar tad je tvrdio kako pojedini psi godinama nisu liječeni.

Stanari zgrade opisivali su i incident u kojem je jedan od pasa odgrizao prst vlasnici tijekom hranjenja. Ona je tvrdila da je prst izgubila u prometnoj nesreći, kad je od njih zatražila pomoć u previjanju, dok su susjedi tvrdili kako je riječ o ugrizu isfrustriranog vučjaka koji godinama nije vidio svjetlo dana ni osjetio travu pod nogama.

Par je tvrdio kako spašava stare, bolesne i neželjene životinje koje nitko drugi nije htio udomiti, no susjedi su upozoravali da psi žive zatvoreni, bez šetnje i u izrazito lošim higijenskim uvjetima.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon višegodišnje pravne bitke, Selma i njezin suprug dobili su sudski spor protiv nesavjesnih vlasnika pasa prema čak sedam točaka.

Osim uklanjanja životinja, određeno im je iseljenje iz stana te njihovo isključenje iz suvlasničke zajednice.

No unatoč pravomoćnoj presudi, godinama se ništa nije dogodilo.

Odvjetnica koja je zastupala susjede tad je upozoravala kako je provedba takve odluke izuzetno složena i skupa. Bilo je potrebno organizirati veterinare, prijevoz, smještaj i liječenje životinja, a troškovi su dosezali desetke tisuća kuna.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pokrenut je i postupak ovrhe nad životinjama, što je trebalo omogućiti prisilno izmještanje pasa iz stana, no slučaj nikad nije u potpunosti riješen. U konačnici, par je sa psima nestao preko noći te su tijekom godina mijenjali adrese i tako prije četiri godine završili u unajmljenoj kući na Učki, daleko od očiju javnosti, okruženoj livadama i šumom, u koju psi nikad nisu ni kročili.

Nakon horora otkrivenog na Učki ponovno se otvara pitanje kako je moguće da su osobe o kojima su godinama postojale prijave, sudski postupci i medijski napisi nastavile držati desetke životinja u neprimjerenim uvjetima.

Slučaj iz Kostrene danas mnogi vide kao upozorenje koje je sustav ignorirao - sve dok je priča ponovno završila u javnosti, ovaj put s još većim brojem životinja i još težim posljedicama.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Iz ovog stravičnog slučaja trebamo dobiti poticaj da preispitamo sustav, uvidimo što u praksi ne funkcionira i što treba učiniti kako bi se ovakvi slučajevi spriječili. Činjenica je da nemamo inspekciju za zaštitu životinja i smatramo da je potrebna reforma veterinarske inspekcije. Također, ovaj slučaj od prije je bio poznat nadležnim institucijama te se zbog toga trebao i mogao spriječiti - kaže Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Dodaje i kako se u bazi mikročipiranih pasa lako mogu uočiti vlasnici koji imaju više od deset pasa te da bi takve slučajeve trebalo sustavno provjeravati bez čekanja prijava.

- Zakon jasno obvezuje sve skrbnike životinja na kontrolu razmnožavanja, a nadležne institucije moraju nadzirati njegovo provođenje kako bi se spriječilo nastajanje neželjenih štenaca i mačića, koji često završavaju napušteni ili zanemareni. Nitko ne mora imati životinju, ali ako je ima, to nosi odgovornost - zaključuje Oman.

24sata Rijeka: Kuća na Učki u kojoj su nađeni psi i azil za pse na Viškovu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Iz PU primorsko-goranske doznajemo da je 76-godišnja vlasnica pasa kazneno prijavljena zbog sumnje na mučenje životinja, nakon što je utvrđeno da je godinama držala desetke pasa i mačaka bez skrbi, pri čemu su mnoge životinje uginule. Prijava je predana Državnom odvjetništvu, a osumnjičena pritvorskom nadzorniku. Iako smo o navedenom poslali upit Državnoj inspekciji, do zaključenja ovog članka nismo dobili odgovor.