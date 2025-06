Zašto su likvidirali Marijana i Andreu: 'Bili su podstanari. On se iznenada vratio iz Irske'

Dan nakon dvostrukog ubojstva mladog para, Andree K. (29) i Marijana C. (38), u ulici Črna voda u zagrebačkome Markuševcu ubojica, kao i motiv ubojstva, još su nepoznati. Policijski istražitelji i u subotu su hodali ulicom od kuće do kuće, od susjeda do susjeda, kako bi vidjeli je li netko od njih čuo ili vidio nešto što bi im moglo pomoći u rasvjetljivanju ovog zločina.

Tijela Andree i Marijana s prostrjelnim ranama pronađena su u bijelom Audiju A4 karavan u garaži moderne bijele vile u podsljemenskoj zoni. Kako su izvijestili, policija je 13. lipnja u 19.08 sati primila dojavu da se čuju pucnjevi u ulici Črna voda u Zagrebu.

- Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja te obavljenim očevidom utvrđeno je da je jučer nakon 18 sati nepoznati počinitelj ušao u otvoreni prostor podzemne garaže stambene zgrade u ulici Črna voda te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka u kojem su se nalazili 30-godišnja žena i 38-godišnji muškarac. Uslijed ozljeda zadobivenih vatrenim oružjem osobe su preminule na mjestu događaja - priopćila je zagrebačka policija nakon dovršenog očevida, koji je trajao do sitnih noćnih sati.

Tuga na Šestinama

Dodaju da je očevid, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke, obavila zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Tijela su prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, a kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja i utvrđivanja svih okolnosti još je u tijeku.

Kako doznajemo, Andrea je inače iz zagrebačkih Šestina.

- Znamo je, kako ne?! Ona je ovdje odrasla i njezini su tu starosjedioci. Čitali smo na portalima što se dogodilo, u šoku smo, ne možemo to vjerovati. Odselila se nedavno, mislim prije nekih pola godine, i otišla u podstanarstvo s tim dečkom. Prije njega je bila s drugim, ne znam jesu li bili u braku ili su živjeli u izvanbračnoj zajednici, ali znam da imaju dijete predškolske dobi. Dok su oni bili zajedno, živjeli su svi kod njezinih roditelja - još pod dojmom događaja kazao je jedan od susjeda njezine obitelji.

Dodao je kako zna da Andrea ima mlađu sestru, koja je uspješna sportašica. Ispred njihove roditeljske kuće i na jednom od prozora jučer su gorjeli crveni lampaši, a rodbina, susjedi, prijatelji i poznanici dolazili su izraziti sućut obitelji.

- Ne mogu ni zamisliti kako je roditeljima, ne daj Bože nikome. Što je to došlo ljudima da su u stanju takvo nešto učiniti, uzeti dva mlada života? Nemam riječi - rekla je potresena susjeda.

Marijan C. prije je živio u zagrebačkom naselju Prečko. Na adresi na kojoj je živio susjedi su nam kazali da ga nisu vidjeli nekoliko godina.

- On je tu živio s bakom i tatom. Zapravo, tata je preminuo prije mnogo godina i njega je zapravo othranila baka. Nakon što je i ona prije više godina preminula, prodao je taj stan na 8. katu i odselio se. Rekao je da ide raditi u Irsku, nismo ni znali da se vratio - kažu nam susjedi, koje je šokirala vijest da je mladić kojeg su poznavali ubijen.

Radio u Irskoj?

- Koliko se sjećam, nije imao druge rodbine osim strica i pretpostavljam da su se oni dogovorili, zajedno prodali taj stan i podijelili novac - rekao nam je drugi susjed.

Iz sudskog registra vidljivo je da su Andrea i Marijan prije nekih godinu dana otvorili tvrtku Love Revolution u Zagrebu, za djelatnosti restorana, koja bi se trebala baviti smještajem te pripremom i usluživanjem hrane. Andrea je navedena kao osnivačica, a Marijan je bio direktor, no oboje su bili ovlašteni za zastupanje tvrtke. Još nema poznatih podataka o poslovanju tvrtke, a uz nju se spominje "pizzabar". Kako piše Jutarnji list, istražitelji, prema zasad dostupnim informacijama, ne povezuju zločin s poslovanjem mladog para nego se sumnja da je motiv u privatnim, odnosno ljubavnim odnosima. Na svojim profilima na društvenim mrežama često su objavljivali fotografije sa zajedničkih putovanja u Sloveniju, Zadar, na Rab, Brijune... Na tim fotografijama i videima djeluju sretno i zaljubljeno, a Andrea je napisala i da je ponosna vlasnica crvene Honde Prelude.

Bijeli Audi u kojem su ubijeni ne koriste dugo te su ih susjedi prije viđali u crvenom Audiju.

Index piše da je Andrea u stanu živjela s novim partnerom nakon što se razvela te da su bili podstanari. Tijekom studija, pričaju susjedi, dobila je dijete s bivšim partnerom, nakon čega je napustila studij i počela raditi u kockarnici. No zbog psihičkog maltretiranja ubrzo su se rastali. Susjedi navode da je Andrea u petak trebala pokupiti dijete iz škole, ali nije se pojavila. Prema njihovim riječima, zabrinut zbog toga, njezin bivši partner kontaktirao je policiju.

Prema izjavama susjeda, nakon pucnjave s mjesta zločina udaljili su se motocikl i jedno vozilo. Za njima se, doznali smo, intenzivno tragalo. Garaža u kojoj su tijela pronađena dijeljeni je prostor više stanara - s garažnim mjestima za nekoliko automobila i pripadajućim ostavama. Ulaz se otvara daljinskim upravljačem. Stanari ove, inače mirne, ulice u podsljemenskoj zoni u potpunom su šoku. Na mjestu na kojem su do jučer mirno šetali, djeca se igrala, a automobili tiho ulazili i izlazili iz garaža, u petak navečer zavladala je strava.

Izuzeli snimke videonadzora

- Ovdje sam od 1982. godine, ali ne pamtim ovakvo nešto. Bio sam u vrtu i čuo pucnjeve, a supruga je u pidžami istrčala iz kuće. Nismo mogli shvatiti iz kojeg smjera to dolazi dok nije došla policija. Ne poznajemo te ljude, ne znamo tko su. Ovdje se više ne osjećamo sigurno - rekao je Branko Milić, stanar Črne vode.

U zgradi u kojoj se sve dogodilo, ali i u susjedstvu, živi mnogo poznatih osoba iz javnog života. No stan u kojem su boravile žrtve bio je unajmljen.

- Oni su tu nekoliko mjeseci. Nitko ih zapravo nije poznavao. Vlasnik stana ni nije u Hrvatskoj. Policija nam nije rekla detalje, ali tragedija je ogromna - kazao nam je jedan od stanara.

Ubrzo nakon dolaska na mjesto događaja istražitelji su počeli izuzimati snimke nadzornih kamera s tog i okolnih objekata kako bi rekonstruirali kretanje počinitelja ili više njih. Kako doznajemo, ne isključuju mogućnost da je mladi par netko čekao ispred garaža, a potom u njih ispalio tucet metaka.