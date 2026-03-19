Zašto sve Plenkovićeve poruke samohvale zvuče isprazno?
Naravno, sindikati griješe jer u prosvjed izlaze dvije godine nakon izbora, kad je premijer već pokupovao glasove iz proračuna, te dvije godine prije izbora, kad je jasno da HDZ nije pritisnut obavezom da kupuje glasove
U razmaku od samo nekoliko dana Andrej Plenković uspio se pohvaliti visokim kreditnim rejtingom Hrvatske kao “poticajem za nastavak politika koje će podizati standard života hrvatskih građana” i poručiti sindikatima da imaju “osjećaj za stvarnost” jer Vlada “ne štampa novac”. Idemo li onda u blagostanje ili ipak moramo biti realni? Šest sindikata javnih službi najavilo je za ovu subotu prosvjed “Sindikalno proljeće” u Zagrebu zbog izostanka socijalnog dijaloga s Vladom i traže pregovore o granskim kolektivnim ugovorima.