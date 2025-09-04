Kada je zasjeo u fotelju, od poreza je Zagrepčanima uzimao 750 milijuna eura, a sada je taj iznos 1,46 milijardi. Tomašević i dalje drži najviše stope poreza na plaće u Hrvatskoj, ali tvrdi da zato nema poskupljenja usluga
Zašto Tomašević može i sebi dizati plaću? U mandatu smo mu platili dvostruko više poreza
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je ovaj tjedan objavio da diže plaću sebi i zamjenicima za 300 eura, ali i pročelnicima i ostalim voditeljima u gradskoj upravi te šefovima u Zagrebačkom holdingu i ostalim tvrtkama. Po kolektivnim ugovorima već su rasle plaće svim ostalim zaposlenicima gradske uprave i tvrtki. Izračunali smo da se u četiri godine Tomaševiću s ovom povišicom plaća udvostručava te će iznositi 4550 eura.
