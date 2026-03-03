Zašto Zoran Milanović iskazuje posebno razumijevanje prema iranskom, kao i ruskom režimu?

Svaki puta kad iznese svoj sud o međunarodnim sukobima, Zoran Milanović otvori više pitanja, nego što ponudi odgovora.

Tako je bilo i povodom njegove osude napada Izraela i Sjedinjenih Država na Iran i iranski režim.

"Opasna je svaka jednostrana primjena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu sigurnost ne samo danas, nego i u budućnosti" poručio je jučer predsjednik Republike.

Naglasio je kako "vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih naroda, a kakvoj danas svjedočimo u Iranu, neće pridonijeti rješavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost" i poručio: "Posebno osuđujem vojne napade na civile, s bilo koje strane dolazili".

Sve je Milanović točno napisao.

Zašto ne osuđuje Rusiju?

Samo, zašto na tu istu opasnost od primjene vojne sile kojom se krši međunarodni poredak i ugrožava globalni mir i sigurnost nije postojano upozoravao na primjeru Ukrajine i Rusije?

Tada je, nakon početne formalne osude agresije, pronalazio sve moguće argumente kojom bi ublažio, ako već ne i opravdao, brutalni napad Rusije, njezino uništavanje ukrajinskih gradova, ubijanje civila, okupaciju ukrajinskog teritorija, zločine i genocid, prijetnje Europi i sabotaže na europskom teritoriju, kao što je tragao za svim mogućim argumentima kako bi naglasio da Rusija ovaj rat ne smije izgubiti.

Ipak, ne moramo se držati samo Ukrajine i Rusije, o kojoj je Milanović govorio malo, ali kad je govorio, uglavnom je držao stranu Vladimiru Putinu.

Zadržimo se kod Milanovićeve osude "vojnih napada na civile, s bilo koje stane dolazili". Tu je pogodio bit: izraelske snage dokazale su se u genocidnim akcijama u Gazi, ubijanjem civila, naročito djece, a i prvi američko-izraelski udari na Iran odnijeli su živote 150 djevojčica u jednog teheranskoj školi.

Ubijaju građane

Međutim, iranski represivni, teokratski, diktatorski, zločinački režim početkom ove godine ubio je tisuće vlastitih građana i demokratskih prosvjednika protiv vlasti.

Izvještaji o žrtvama variraju između službenih 3500 žrtava, preko neslužbenih 6000 žrtava, do procjena magazina TIME i kanala Iran International koji se pozivaju na dokumente iranskog Ministarstva zdravstva i tvrde da je stvarni broj žrtava premašio 30.000.

Milanović je imao priliku osuditi režim sada ubijenog ajatolaha Hameneija koji je brutalno ubio prodemokratske prosvjednike, vlastite građane. Mogao je osuditi zločinački režim, kao što je bez oklijevanja izjavio da Izrael "vodi zločinačka klika".

Zar iranski režim smije ubijati vlastite građane?

Kakva je to vlast?

Milanović upozorava kako je "evidentno da je namjera vojne intervencije promjena vlasti u Iranu", ali ne konstatira o kakvoj vlasti je riječ. Niti je u odnosu prema toj vlasti jednako kritičan kao i prema vlasti Benjamina Netanyahua, pa čak je i ukrajinske vlasti optuživao za korupciju, za provokaciju Rusije, za ovisnost o Zapadu i Americi.

Zoran Milanović svoju principijelnost primjenjuje samo u odabranim slučajevima.

Pune četiri godine Rusija uništava Ukrajinu. Čitavu zimu, četvrtu po redu, ukrajinski gradovi bili su bez električne energije i grijanja. Po ukrajinskim gradovima padaju dronovi - i to iranski - od kojih se Ukrajina teško brani jer je Donald Trump prestao isporučivati oružje za protuzračnu obranu.

Svakoga dana, pune četiri godine, Rusija ubija ukrajinske civile, u nezakonitom ratu, jednostranoj agresiji, uz kršenje međunarodnog prava, u samoj Europi, ugrožavajući globalni poredak.

U koliko je navrata u protekle četiri godine Milanović osudio Rusiju?

I Putin je osudio napade

Zanimljivo, ali ne iznenađujuće, jedna od prvih zemalja koje su osudile napad Izraela i SAD-a na Iran bila je - pogađate - Rusija. Putin je napade nazvao "ciničnim kršenjem svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava". Vjerojatno nema većeg cinizma od toga...

Zašto se Milanović, inače pasivni i nezainteresirani promatrač, požurio osuditi napad na Iran, bez ijedne osude iranskog režima, ali i uz upadljivu distinkciju u primjeni istih mjerila na Rusiju?

Milanović upozorava na "dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost" nakon ovih napada na Iran, kao što tvrdi da ti napadi mogu imati "teške i dugoročne posljedice i za građane Europe, pa tako i za građane Hrvatske".

Iran uništava Ukrajinu

I opet ne spominje činjenicu da je iranski režim pomagao Rusiji u eskalaciji sukoba u Ukrajini, da je financirao terorističke organizacije koje su prijetile nestabilnosti regije i Europe, da je aktivno participirao u osovini zla koja je prijetila dugoročnim posljedicama za Europu.

Da su iranski dronovi uništavali europske gradove.

Iran je sudjelovao u kreiranju kaosa, kao što u tom kaosu sada sudjeluju i Donald Trump i Benjamin Netanyahu. I prema svim kreatorima kaosa hrvatski predsjednik, ali i hrvatski premijer i državni vrh, trebaju primjenjivati iste kriterije.

U svrhu zaštite civila i građana, međunarodnog prava i institucija, suvereniteta država i globalnog poretka, demokracije i prava.

Milanović, međutim, njeguje poseban odnos prema ruskom i iranskom režimu, prema ruskim i iranskim zločinima i zločincima. Zašto?