Zastupnici glasaju o opozivu Divjak, u HDZ-u nisu zabrinuti

Iako je sabornica u petak ujutro za vrijeme rasprave o Zakonu o posebnom skrbništvu i prijedlogu godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2020. godinu opet bila poluprazna, zastupnici su se u Saboru počeli okupljati oko 13 sati. Dakako, zbog glasanja koje je u 13.30. Glasat će o dosad raspravljenim točkama, ali i o opozivu ministrice obrazovanja Blaženke Divjak.

Premda su ovaj tjedan već imali sjednicu Kluba, prije samog glasanja HDZ je ponovno okupio svoje članove, no kako ističu, straha da će oporba uspjeti skupiti dovoljno ruku za rušenje ministrice, nema. Naime, ovih dana su i neki HDZ-ovci najavili mogućnost glasanja za njezinu smjenu. Primjerice, Lovro Kuščević je neki dan poručio kako će glasati po svojoj savjesti, a Goran Marić da će razmisliti do petka. Neki poput Mire Kovača ili Davora Ive Stiera javno su izrazili protivljenje koaliciji HDZ-a s HNS-om, no ipak će glasati protiv opoziva jer smatraju da nam za vrijeme predsjedanja Vijećem EU ne trebaju izvanredni izbori.

Podsjetimo, zahtjev za opoziv ministrice obrazovanja nakon najdugotrajnijeg štrajka nastavnika u školama pokrenuo je SDP, a potpisao ga je 31 oporbeni zastupnik. Osim što ju smatraju krivom za štrajk nastavnika, spočitavaju joj i manjkavost obrazovne reforme za koju naglašavaju da se svela samo na tabletizaciju. Do tri sata poslije ponoći u četvrtak je oporba navodila zašto bi Divjak trebala otići s čela Ministarstva obrazovanja, no Vlada, kao i sama ministrica je sve te navode odbila. Divjak poručuje kako se radi o jeftinom politikanstvu.

Nakon sjednice Kluba, HDZ-ov Branko Bačić istaknuo je kako će Divjak od HDZ-a dobiti jednoglasnu podršku pa je tako i Kuščević poručio da će glasati u interesu HDZ-a i Vlade.

- Nije na saborskom zastupniku Kuščeviću da bira suradnike, to bira predsjednik Vlade Andrej Plenković, on je izabrao svoju suradnicu - istaknuo je.