Zastupnici HDZ-a BiH glasali protiv osude četničkog skupa

Na sjednici Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, zastupnici stranke HDZ BiH čiji je predsjednik Dragan Čović glasali su protiv osude četničke parade u Višegradu.

Podsjetimo, dvjestotinjak pripadnika četničkog pokreta iz Bosne i Hercegovine i Srbije okupilo se u nedjelju kako bi odali počast Draži Mihailoviću, osuđenom ratnom zločincu pod čijim su zapovjedništvom u Drugom svjetskom ratu počinjeni progoni i pokolji tisuća muslimana-Bošnjaka i Hrvata.

Zlatko Miletić, zastupnik u Klubu Hrvata, ali iz Demokratske fronte (DF) kojoj je na čelu član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, predložio je da se na dnevni red sjednice uvrsti i javna osuda skupa u Višegradu.

No njegov prijedlog nije prošao, pa se nameće zaključak da nekim predstavnici Hrvata u BiH U veličanju četništva i odavanju počasti ratnom zločincu ne vide ništa sporno.

'Nismo nazvali stvar pravim imenom - fašizam'

Glasovima delegata SNSD-a, HDZ-a i SDS-a, točka osude skupa u Višegradu nije uvrštena na dnevni red - izjavio je Miletić, piše N1 televizija.

- Malo sam zatečen i za mene je to razočaravajuće. Mislim da je Dom naroda u skladu s Ustavom bio dužan osuditi jedan takav događaj. Potrudio sam se i dostavio im stranicu teksta, smatram da su osobe koje su sudjelovale na tom skupu učinile povredu članka 145. A KZ BiH jer su na javnom mjestu izazivali vjersku, rasnu i nacionalnu mržnju što svakako samo po sebi zaslužuje pažnju imajući u vidu da je BiH sklona sigurnosnim izazovima. Propustili smo priliku i sramotno je da se nismo oglasili o tome i nismo to nazvali pravim imenom, a to je fašizam - kazao je Miletić novinarima.

Nakon što su mediji prenijeli vijest, na Twitteru se oglasio i Dragan Čović.

- Izražavam duboku osudu nedavnog četničkog okupljanja u Višegradu!!! U našoj domovini nema mjesta za mržnju i nasilje!!! - napisao je.

Izražavam duboku osudu nedavnog četničkog okupljanja u Višegradu!!!

— Dragan Čović (@Dragan_Covic) March 13, 2019

Upitali smo ga istim kanalom, ali i mailom zašto je onda danas glasao protiv toga da se točka osude četničkog okupljanja u Višegradu uvrsti na dnevni red sjednice, no odgovor još nismo dobili.

Josip Đakić (HDZ) ne može vjerovati da je Čović bio među zastupnicima koji je odbio osuditi četnički skup u Višegradu.

- To je van svake pameti - kratko je rekao šokirani Đakić.

S druge strane Ružu Tomašić, zastupnicu u EU parlamentu i dopredsjednicu Hrvatske konzervativne stranke (HKS) to ne iznenađuje. Ističe kako na ovakav način skreće pažnju javnosti.

- U BiH će biti mira tek kad se smjene Čović, Bakir Izetbegović i Milorad Dodik i možda više neće biti toliko antagonizma i možda će se moći bolje, poštenije i direktnije razgovarati. Meni se čini da oni skrivaju svoje imovinsko stanje, pa se onda na ovakav način, novim antagonizmom između Hrvata, Bošnjaka i Srba pokrivaju da se javnost okrene nečemu drugome, kao sada Čović, a ne tome kako su se njih trojica obogatila u tako kratko vrijeme - smatra Tomašić dodajući kako bi svatko normalan trebao osuditi četničko okupljanje u Višegradu.

- Svatko normalan! Trebalo bi poslati snimku tog okupljanja Amerikancima i UN-u i pitati ih jesu li sada sretni što su četnicima dali nagradu pa su im poklonili Republiku Srpsku nakon svega onoga što su napravili u Domovinskom ratu. Sada bi oni trebali doći i počistiti ovo smeće - oštro poručuje.



