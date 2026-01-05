Obavijesti

Zastupnici su precijenjena politička klasa koju previše plaćamo. Za mnoge niste ni čuli

Boris Rašeta
Velik dio oporbe, koja bi po prirodi stvari trebala biti konstruktivna s idejama i rušiteljska prema vladajućima, moli boga da do izbora ne dođe

Malo je mjesta sumnji da je najbolji posao u Hrvatskoj dužnost saborskog zastupnika. U pravilu, jedina je neizbježna obaveza dolaziti na glasovanje. Jedini je imperativ biti poslušan. Za mnoge od njih niste čuli, ima slike, nema tona. Oni su statisti u nijemom filmu. A Andrej Plenković izveo je potez mandata kad im je plaće digao u nebo. Pozicije u Saboru nose od 4000 do 5300 eura mjesečno (tolika je plaća predsjednika Sabora). Tko bi sad išao izazivati prijevremene izbore i riskirati izlazak na tržište rada? Na tržištu takve plaće mogu ostvariti tek rijetki.

