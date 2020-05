Zasuli mu kuću jajima: 'Tjedan dana pa ću sam uvesti reda...'

Ovo je trebala biti priča kako je netko Anti Zoričiću, splitskom gradskom vijećniku stranke Popravi grad, kuću zasuo jajima. A kajgana na fasadi i u stanu su u ovoj priči samo kulminacije višemjesečnog prijepora oko sportskih terena na Baterijama u Splitu.

Foto: Tina Jokić/24sata

Zoričić se naime, pokušava izboriti da Tomislav Zaninović, čelnik gradskog kotara Bačvice, ne raspolaže tim terenima jer smatra terenima treba upravljati Grad Split. Kaže nam da se tamo, blago rečeno, okupljaju svi samo ne sportaši i da su tereni na neki način prisvojeni i privatizirani. Proziva i Tomislava Zaninovića, i njegovu braću Marina i Ivana, pa i lokalne delikvente za koje kaže da su okupljeni oko njih.

- Jutros u 5:20 min za policiju nepoznati, a za mene poznati počinitelji zasuli su jajima kuću u kojoj živim. U posljednjih 40 dana policija je na poziv brojnih stanara intervenirala najmanje tri puta dnevno što znači da je bilo oko 120 intervencija. Nesuđeni pilići imali su više mozga od dvojice kolovođa koji su noćas nagovorili mladiće od 17 i 19 godina da ovo naprave. U pijanom stanju, okupljeni oko Zaninovićevog roštilja, bili su toliko glasni da sam i sam čuo što planiraju napraviti. Njima ne zamjeram jer im se mozak još formira i imaju vremena postati pametniji. Ali kolovođe imaju previše godina i njima više nema pomoći. Tjedan ispred nas prepustiti ću policiji da uvede red u ovaj kvart, a ako se to ne dogodi uvest ću ga ja na svoj način. Poznati ljubitelj fotografije Ivan Zaninović došao je slikati kuću u 07:40, a u 7:45 pridružio mu se još poznatiji splitski intelektualac, brat Marin - objavio je Zoričić.

Foto: Tina Jokić/24sata

Zaninovići sve negiraju

Odgovore smo potražili od prozvanih, braće Zaninović. Tomislav Zaninović kaže nam kako nema veze s nikakvim jajima i da je cijela priča neozbiljna. No, spominje nam kako je Zoričić, oblikujući pištolj prstima, ujutro prozvao njegova brata Ivana i rekao mu:

- Ti si prvi.

- Bit će da je revoltiran sa svime što se događa. Bilo je to oko 10 sati. Njegova kuća je iznad terena, udaljena oko 30 metara. Nije mi bilo svejedno. Otišao sam na II. Policijsku postaju, ali nisu htjeli uzeti izjavu. Rekli su mi da podnesem privatnu tužbu. Pa sam otišao na I. Policijsku postaju. Ni oni nisu htjeli uzeti izjavu. Rekao sam da želim pisani trag ako mi se nešto dogodi. Pa vidite da govori da će uzeti pravdu u svoje ruke. On je već pucao iz ilegalnog pištolja prije dvije godine i nikom ništa. Što se tiče terena, mi smo ih uredili nakon što je prethodnim koncesionarima istekao ugovor. Tereni su bili zapušteni i tek na našu inicijativu su dovedeni u red. Molili su nas dečki iz kvarta da napravimo komin, jer se zbog ove epidemije mladi nemaju gdje družiti. I upozorio sam ih da ne rade gluposti jer ću roštilj i srušiti ako treba – kaže nam Ivan Zaninović.

Foto: Tina Jokić/24sata

'Oni su siledžije'

No, Zoričić ima potpuno drugu priču jer je, kaže, roštilj na sportskim terenima samo izlika za ilegalne radnje.

- To što oni pričaju je prebacivanje loptice. To su siledžije, a ja se neću povući. Što ja više želim stopirati Zaninovićev projekt, to se oni više bune. Zastrašuju ljude, domar je od straha otišao živjeti na selo. Jednoj ženi su vikali da je krava i luda, izbacili su djevojčicu i njezinog trenera, kradu ljudima drva, razbili su kamere da ne budu snimani, kutiju za struju... Oni žele da između mene i njih stavite znak jednakosti, ali to neće ići. Ako ih maknem od tamo, ja sam puno napravio – kaže nam Zoričić.

Pitamo ga i što je s pucanjem iz pištolja od prije dvije godine.

- Ja sam bio napadnut. Pucao sam u zrak za upozorenje, bio je to pištolj mog pokojnog oca. Državno odvjetništvo je odbacilo prijavu – kazao nam je Zoričić.

Zoričić proziva i gradskog pročelnika za sport i prosvjetu, Matu Omazića da je bez javnog natječaja udruzi Djeca Bačvica, kojoj je na čelu Tomislav Zaninović, dao na upravljanje nogometnim i košarkaškim terenima na Baterijama u koje je Grad Split netom prije uložio 505.955 kuna.

- Nije prošla niti jedna noć da policija nije rastjerivala pijane i razularene sudionike tih okupljanja zbog kojih ponajviše pate stanari Gospinice. Svaki susjed imao je iskustvo provaljivanja u dvorišta ili drvarnice i krađu drva. Kako svi tako sinoć i ja. Tereni o kojima se treba brinuti fantomska udruga puni su smeća. Okoliš terena obrastao je u travu i draču. A Grad Split im je za održavanje predvidio mjesečni iznos od 2000 kuna – navodi Zoričić.

Zaninovići pak, kažu nam kako oni održavaju terene. Pitali smo Ivana zašto je nakon paljbe s jajima išao snimati kuću, kaže nam kako se tamo zatekao jer želi na transparentan način dokazati kako je Zoričić dobio stan u kojem živi, ali i obližnje poslovne prostore koje je također to jutro snimao, a prikupljene materijale planira podijeliti s javnošću.

