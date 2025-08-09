Obavijesti

Zataškani tajni izvještaj o dronu Bayraktar: Anušić ima ogroman problem s Tomom Medvedom

Zataškani tajni izvještaj o dronu Bayraktar: Anušić ima ogroman problem s Tomom Medvedom
Zagreb: Na svečanom mimohodu prikazan prvi hrvatski dron Bayraktar | Foto: Robert Anic/PIXSELL

VSOA je izradila izvješće o učinkovitosti turskih besposadnih sustava Bayraktar TB2, doznaje Express. VSOA je u svom izvještaju zaključila da ih ne treba kupovati zbog niza slabosti. Ali prekasno, već su plaćeni...

Vojna obavještajna služba je razbila mit o borbenoj učinkovitosti turske besposadne letjelice. Zašto su onda kupljene i tko je od toga profitirao?

