Zatopljenje: Temperature idući tjedan rastu do 20 stupnjeva?

Hladni val već danima muči Hrvatsku. Nanosi snijega, vjetar i led uzrokuju zastoje u prometu, nesreće, neke škole ne održavaju nastavu, a češće su i tjelesne ozlijede zbog smrznutog tla.

- Tijekom subote i nedjelje bilo je teških prijeloma zglobova šake, gležnja, potkoljenice, kukova. Jučer samo do 12 sati već je bilo 20 posto više ozljeda - kaže dr. Mario Malović iz zagrebačke Klinike za traumatologiju

Ovakva hladnoća, kažu stručnjaci, je neuobičajena za ovaj dio godine obzirom da 1. ožujka već klimatološki počinje proljeće.

- Prije 15-ak dana došlo je loma polarnog vrtloga koji se nalazi oko polarne tropopauze i u donjoj polarnoj stratosferi. To je poput rotirajuće ogromne kaplje hladnog zraka koja je polarnom mlaznom strujom, što se nalazi niže i malo južnije od polarnog vrtloga, odijeljena od toplijih srednjih zemljopisnih širina - rekao je atmosferski fizičar i meteorolog Branko Grisogono,redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu za Jutarnji list.

Pravi kaos očekuje se povišenjem temperatura kada bi se snijeg počeo topiti, no preko noći opet lediti. To bi se, prema izvješću norveškog meteorološkog instituta Y.r.n.o moglo dogoditi već ovog vikenda kada će se u unutrašnjosti temperature popeti u plus i neprekidno rasti.

Nagla promjena očekuje se u nedjelju, a idući petak bi u Zagrebu moglo biti 9 stupnjeva u plusu, dok u Osijeku još i toplije.