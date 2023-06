Zatražen pritvor za oca dječaka koji je ispalio nekoliko metaka na nastavnika u Lukavcu

Županijsko tužiteljstvo u Tuzli u petak je zatražilo određivanje pritvora za oca tinejdžera koji je prije dva dana ustrijelio nastavnika u osnovnoj školi u mjestu Lukavac i pri tom ga teško ozlijedio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako se navodi u obrazloženju tužiteljstva upućenom općinskom sudu, otac čiji identitet nije objavljen osumnjičen je za kazneno djelo zapuštanja ili zlostavljanja djeteta kao i za nezakonito držanje vatrenog oružja.

Otac je uhićen nekoliko sati nakon što je njegov 14-godišnji sin naoružan pištoljem u srijedu došao u osnovnu školu "Lukavac grad" i tamo ispalio nekoliko metaka na nastavnika engleskog jezika Nedima Osmanovića.

Pri tom je malodobnik Osmanovića pogodio u vrat nanijevši mu ozljede opasne po život.

Ozljeđeni je nastavnik operiran na Kliničkom centru u Tuzli iz kojega su nakon toga pojasnili kako je Osmanović u stabilnom stanju no i dalje je životno ugrožen.

Od srijede o njegovu zdravstvenom stanju nije bilo novih informacija a dječak koji ga je ustrijelio je priveden i nakon ispitivanja smješten na psihijatrijski odjel Kliničkog centra u Sarajevu.

"Mi u Tuzli nemamo kreveta za smještaj malodobnih osoba na psihijatrijski odjel", pojasnila je razloge za ovakav postupak pročelnica odjela psihijatrije tuzlanske bolnice Nermina Kravić potvrdivši kako im je to problem jer je značajan broj slučajeva psihopatologije kod djece i mladih.

Kako je pojasnio glasnogovornik tužiteljstva u Tuzli Admir Arnautović dječak zbog napada na nastavnika neće moći biti podvrgnut kaznenom progonu jer to s obzirom na njegovu dob priječi zakon o kaznenom postupku.

No kazneni progon prijeti njegovu ocu kojega se najprije teretilo da je protuzakonito u kući držao pištolj. To je oružje ranije uz dozvolu posjedovao djed no on je umro a sin nije predao pištolj policiji na što je bio obvezan po zakonu.

Dodatna istraga pokrenuta je zbog tvrdnji o problematičnom ponašanju dječaka u prošlosti zbog čega je bio i izbačen iz škole čijeg je nastavnika ustrijelio.