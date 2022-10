'Zatražio sam izvješće SOA-e. Plenkoviću, ako imaš problema, onda to riješi sam sa sobom'

Zatražio sam izvješće SOA-e da li "stvarno" postoji financiranje političkih stranaka u Hrvatskoj iz vanjskih izvora i da li postoje neki centri moći koji upravljaju našim životima, poručio je SDP-ov predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić.

A izvješće je zatražio nakon izjava premijera Andreja Plenkovića i insinuacija da iza oporbe stoje unutarnji i vanjski utjecaji u pokušajima rušenja Vlade te da to treba ispitati.

. - Iz izvješća će biti sve vidljivo. Ali ono što mogu reći, u dosadašnjim izvješćima nigdje nisam pročitao da postoji neka organizacija, udruga, zaklada, think tank, da bi netko financirao bilo koju političku stranku u Hrvatskoj izvana. To ne postoji, možda se nešto promijenilo, vidjet ćemo - kaže Hajdaš Dončić ističući kako se sigurno ništa nije promjenilo te naglasio kako je to premijerov spin.

- Tako da se odmakne od nacionalnih tema i da se stvori neka šizofrena situacija da postoje unutarnji i vanjski neprijatelji - rekao je dodavši kako ga to podsjeća na Franju Tuđmana i crne, zelene i žute vragove.

- Ne postoji nikakva ugroza, ovo je samo skretanje pozornosti s tema koje tište svakodnevno građane i izvlačenja novca iz INA-e. Ja se nikada ne bih usudio reći da se tim novcem financira HDZ, možda se i financira, no u tom dijelu uvijek morate paziti što pričate. Ako te izjave nisu točne, onda se stvara psihoza straha. Ako želite biti državnik onda se, brate moj, ponašaj državnički - poručio je pa uputio premijeru poruku.

- Ako imaš neki problem, onda to riješi sam sa sobom i pazi na dio koji se odnosi na stvari koje su vrlo opasne - rekao je.

