Oporba oplela po premijeru: 'Njegova izjava je za zapitati se je li dotični gospodin puknuo'

Na početku sjednice predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozdravio je novu tajnicu plenarne sjednice Kristinu Zadro Omrčen, koja je za glavnim predsjedavajućim stolom zamijenila dugogodišnjeg tajnika Ivana Bukaricu, a koji je otišao u mirovinu.

- Nadam se da će uspješno zamijeniti našeg kolegu Bukaricu - poručio je, a zastupnici joj dobrodošlicu poželjeli pljeskom.

Raspudić: 'U potrazi za stranim igračima trebalo bi krenuti od vladajuće koalicije'

Potom su prešli na aktualnosti i opleli po vladajućima. Mostov Nino Raspudić se osvrnuo na izjavu premijera Andreja Plenkovića kako oporba udruženo pjeva pjesmicu i želi rušiti Vladu, a da treba vidjeti i koliko je ta operacija samo unutarnja, a koliko je i vanjska insinuirajući da iza oporbe možda stoje i neki vanjski utjecaji.

- Predsjednik Vlade došao je do epohalnog otkrića, istaknuo je kako oporba želi srušiti vlast. Zamislite, inače nigdje na svijetu oporba to ne radi. Valjda bi mu mi iz oporbe trebali pljeskati, tetošiti ga, a možda smo trebali držati i vreću dok su njihove lopuže krale umjesto što ispitujemo kriminal na Antikorupcijskom vijeću. On najavljuje ispitivanje oporbe, točnije je li ona instrument izvana orkestrirane operacije. Hoće li tu istragu provesti neki HDZ-ov James Bond, primjerice, kolega Habijan, koji je jučer precizirao kako sumnjiči oporbu da je na ruskom daljinskom upravljaču ili će za istragu koristiti državni represivni aparat - pita se dodajući kako HDZ-ovci bacaju dimne bombe i spinove te odvlače pozornost s afere u INA-i, primjerice, najnovijom najavom gradnje stadiona.

- Činjenica je kako ruskog utjecaja na oporbu ima, ne znam za ostatak, ali priznajem da sam dijelom pod ruskim utjecajem - Gogolja, Dostojevskog, Čehova i Harmsa, no na Plenkovića su očito više utjecali Brežnjev i Berija, a što drugo i očekivati od nekoga kome je znanstvena literatura koju citira počinje i završava s Kardeljem, a glavni nositelji vlasti mu potječu iz miljea komunističkih cenzora i propagandista, KOS-ovaca i Yutela - rekao je istaknuvši kako bi u potrazi za stranim igračima možda trebalo krenuti od vladajuće koalicije.

- Najdraži koalicijski partner Pupovac 2019. je u Beogradu u delegaciji Srbije dočekivao Putina, o ministru vanjskih poslova ističe toplu Lavrovljevu pjesničku dušu da i ne govorimo, kao i pozivu Putinu da posjeti Hrvatsku dok je agresija već visila u zraku, a kako zaboraviti i srdačna druženja bivše predsjednice s Putinom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji četiri godine nakon aneksije Krima. A da se ispita što su ruski trgovci vojnom opremom radili prošlog mjeseca u ZTC-u, tvrtki u državnom vlasništvu - istaknuo je naglasivši kako su, po Plenkovićevoj logici da su svi oni koji štete HDZ-u ruski igrači, onda ruski igrači i bivši ministri Lovro Kuščević, Gabrijela Žalac, Tomislav Horvat, Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Ćorić, Boris Milošević, koji su zbog korupcije morali odstupiti.

- Afera INA, HEP, Sunčani Hvar, Hotmail, Spice, HPP, Medikol, Slavonska banka, Salonit, Verona, Fimi media, Kamen Ingrad, Đakovština, Hypo, HŽ, Brodosplit, HAC, Planinska, INA-MOL, bojanje tunela, Vjetroelektrane, Janaf, plinski biznis... Sve su to odradili Rusi prerušeni u HDZ-ovce - rekao je sarkastično.

Pa se izrugao i s Hrvojem Zekanovićem koji se vratio u vladajuću većinu.

- Samo smrtni neprijatelj, dakle ruski igrač, bi HDZ-u dao i promovirao takvog medijskog odvjetnika - rekao je, a prozvani Zekanović se odmah javio za povredu Poslovnika kako bi vratio priču na izbore u BiH i istaknuo da su Mostovci podržavatelji Željka Komšića.

Obzirom da je replicirao Jandroković mu je dao opomenu.

Grbin: 'Izjava premijera je za rubriku vjerovali ili ne i zapitati se je li dotični gospodin puknuo'

Izjavom premijera da oporba želi rušiti Vladu posprdao se i šef SDP-a Peđa Grbina istaknuvši da je to posao opozicije

- To je za rubriku vjerovali ili ne, nešto za smijati se i pitati se je li dotični gospodin puknuo - rekao.

Ali, dodao je, ono što je Plenković nakon toga izgovorio o vanjskom utjecaju na oporbu puno ozbiljnije.

- Čovjek koji ima dosta velik utjecaj na represivni aparat postavio je pitanje ispitivanja i istraživanja oporbenog rada i razloga zbog čega oporba to čini. Dapače, nastavio je i jučer insinuirati da se opozicija nalazi pod utjecajem stranih sila i onda gle čuda, već istog dana navečer otkrijemo da je jedno trgovačko društvo u vlasništvu RH imalo kontakte s ruskim trgovcima oružja u vrijeme sankcija i rata u Ukrajini - poručio je naglasivši kako se tražio način kako zaobići sankcije preko Republike Srpske.

- Veliki europejci - za kamere, veliki pobornici sankcijama Rusiji - za kamere, veliki protivnici Republike Srpske i Dodika - za kamere. A kad se kamere ugase stvarnost postaje drugačija, onda se surađuje s ruskim agentima, sankcije se zaobilaze i za to se koristi RS. To je hrvatska realnost - istaknuo je dodavši kako Plenković baca magla u oči i pita se je li to samo neoprezni trag nervoze, posljedica nerazmišljanja ili želja da se skrene pozornost s onog što se događa.

- Mi kao opozicija zašutjeti nećemo, nećemo prestati s onim što je naš posao, tražit ćemo da se istraže sve one afere koje još nisu predmet sudskih postupaka, sve one sumnjive radnje u trgovačkim društvima u vlasništvu RH za koje smo čuli i saznali. Možda smo u krivu, a onda dopustite da to u istrazi istražimo - rekao je Grbin podsjetivši kako se prije samo tjedan dana istraga u INA-i vodila samo oko Damira Škugora i njegove obitelji da bi se jučer saznalo da je i u HEP ušao USKOK.

- Naša je obveza sve to istražiti, stati nećemo koliko god nam prijetili - zaključio je.

HDZ-ov Ante Deur odmah se javio za povredu Poslovnika pa se obračunao s Grbinom.

- Prvo, vi ste čovjek koji ste lagali i otimali i ja pozivam gledatelje, časne ljude u Saboru pa i vašu stranku da vas odstrane jer niste vjerodostojni da pričate. Vi ste čovjek koji mora biti u DORH-u, prijavljen za laž i otimanje - rekao je pa dobio opomenu jer je replicirao.

Benčić: 'Plenković je zašao u polje u kojem djeluje Viktor Orban'

Ako premijer ima takve informacije, onda bi s njima trebao izaći u javnost, poručuje predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

- A ako ih nema pa je samo insinuirao u cilju političkog obračuna s opozicijom, onda neka odstupi odmah. Već prije mjesec dana sam rekla, premijer Plenković svaki puta kada su njegova stranka i Vlada odgovorne za neku korupcijsku aferu poseže za diskursom unutarnjeg i vanjskog neprijatelja. Njegova izjava o opoziciji jednaka je potpuno skandaloznoj i povijesnoj izjavi Franje Tuđmana kada je rekao da neće trpjeti oporbenu situaciju u Zagrebu. Plenković je ovime zašao u polje u kojem djeluje Viktor Orban - istaknula je upitavši se, također, kako Plenković to misli istražiti oporbu.

- Je li njemu sigurnosno-obavještajni aparat na daljinski upravljač? Ali najbitnija poanta je da ako premijer traži unutarnje neprijatelje koji su eksponenti ruske politike u Hrvatskoj, neka ih traži u svojim redovima i sebi jako blizu. Nalaze se među njegovim stranačkim članovima, njegovim financijerima, a neki su i u njegovom savjetu za energetsku krizu - poručila je dodavši da za naći ih ne mora koristiti ni državni aparat nego je dovoljan Google.

- Posao Odbora za nacionalnu sigurnost je da inzistira na tome da se utvrdi je li premijer ovom izjavom i onom ranijom kada je rekao da imamo naoružane paramilitarne skupine povrijedio nacionalnu sigurnost, određene zakone i da li se koristi sigurnosno-obavještajnim aparatom za političke obračune s opozicijom - istaknula je Benčić.

Premijer se, dodala je, ponaša krajnje neodgovorno.

- Jer posijati jednu takvu tvrdnju, a ne dati nikakve informacije ima li dokaze... Ako ne smije govoriti, onda neka ne govori ništa, onda mora prepustiti istražnim organima da istraže. Ako je zaista dio nekih desnih političkih stranaka bio pod utjecajem ruskog kapitala, onda je to predmet za istrage SOA-e, policije i DORH-a. Ali nije posao premijera da istražuje opoziciju - naglasila je.

Plenković ovo radi samo zato što mu je pao politički rejting, kaže Benčić.

- Andrej Plenković je pomalo u situaciji dječaka koji je vikao "vuk". Svaki put, ali svaki kada bi bio neki problem za njega, onda se posezalo za, evo sjetite se, metodama hibridnog ratovanja. Što je bilo s time? Nakon terorističkog napada na Markovu trgu isto se pričalo o tome i da će se istražiti, tresla se brda, rodio se miš. Mislim da nitko ne vjeruje u priču Plenkovića da odjednom imamo nekakav vanjski utjecaj, a eto baš slučajno unutarnji neprijatelj trese HDZ, rejting pada - poručio je njen stranački kolega Bojan Glavašević.

Benčić se pita još kako premijer od SOA-e nije dobio nikakvu informaciju o ruskim trgovcima u ZTC-u, a jest o navodnim unutarnjim ili vanjskim neprijateljima koji djeluju preko opozicije na destabilizaciju vlasti.

Mrak Taritaš: 'Osjećam susramlje'

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš istaknula je problem ove Vlade - kad voda dođe do grla, onda se nekog smijeni, ali se suština ne mijenja.

- Premijeru je najdraža poza s glavom u pijesku - istaknula je.

Kako se nakon afera i smjena ne događa ništa, tako se, podsjetila je, i dvije i pol godine ne događa ništa po pitanju obnove.

- Nemamo reforme, ne događa se ništa, a kad Andrej Plenković govori o unutarnjim ili vanjskim utjecajima, onda nam ne preostaje ništa nego osjećati susramlje - rekla je.

