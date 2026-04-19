Obavijesti

News

Komentari 0
POTRES JAČINE 3.0

Zatreslo u Sarajevu!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Epicentar je zabilježen dva kilometra od Pala, točnije 16 kilometara istočno od glavnog grada BiH

Potres magnitude 3.0 po Richteru pogodio je u 18:53 sati šire područje Sarajeva. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je zabilježen dva kilometra od Pala, točnije 16 kilometara istočno od glavnog grada BiH.  Potres je bio na dubini od pet kilometara. 

"Samo je tresnulo", "Trajalo je tri sekunde, dobro se osjetilo", "Dobro je zatreslo, ali kratko", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

Zasad nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti, piše Klix.ba.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'
SREĆA U OPRTLJU

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'

Andrea (39) i Marko (44) Đaković udomili su četvero djece. Imaju i biološku kćer, a uskoro dolazi i sin. 'Udomiteljstvo je poziv', kažu nam
Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka
NAKON SUNCA - KIŠA

Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka

Sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta
Iranci su odbili nove pregovore. Trump: 'Neću više biti gospodin ljubazni, sve ćemo dići u zrak!'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iranci su odbili nove pregovore. Trump: 'Neću više biti gospodin ljubazni, sve ćemo dići u zrak!'

Hormuški tjesnac ostat će zatvoren dok se ne ukine američka blokada iranskih luka, objavila je mornarica Iranske revolucionarne garde putem iranskih državnih medija...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026