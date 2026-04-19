Zatreslo u Sarajevu!

Potres magnitude 3.0 po Richteru pogodio je u 18:53 sati šire područje Sarajeva. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je zabilježen dva kilometra od Pala, točnije 16 kilometara istočno od glavnog grada BiH. Potres je bio na dubini od pet kilometara.

"Samo je tresnulo", "Trajalo je tri sekunde, dobro se osjetilo", "Dobro je zatreslo, ali kratko", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

Zasad nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti, piše Klix.ba.