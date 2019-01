Zatukao susjeda: Ušao u stan i molio ih brašno za palačinke?

Poznavao sam ljude od kad sam se rodio, oni su krasni. Strahota mi je bila doći kući i vidjeti policijske automobile, nije mi ništa bilo jasno. Suze mi dolaze na oči, zastrašujuće je da se nešto ovakvo zbiva ovdje, kaže susjed bračnog para iz Solina koje je mladić brutalno pretukao batom u četvrtak navečer.

- Oni nisu bili imućni, zašto je to učinio - pitaju se susjedi u inače mirnom, obiteljskom kvartu. Vice U. (92) je ubijen, a supruga Senka (87) je teško ozlijeđena i u splitskoj bolnici se bore za njen život. Kako neslužbeno doznajemo, njihov mladi susjed (24) je uhićen i osumnjičen za stravičan zločin.

Kod uhićenog nisu pronašli novac ili dragocjenosti pa se čini kako nije riječ o zločinu iz koristoljublja. Mladić je došao do stana obitelji i navodno tražio brašno za palačinke. Gospođa ga je pustila. Zatim ju je napao, a onda u dnevnom boravku doslovno do smrti zatukao muškarca. Nakon toga je otišao u svoj stan pa se popeo na terasu na vrhu zgrade, misleći da su oboje mrtvi. Međutim, žena se ranjena uspjela dovući do drugog susjeda i nekako je s poda zakucala na vrata. Susjed se šokirao kad ju je vidio i pozvao Hitnu i policiju.

Kada su došli inspektori, gospođa je bila pri svijesti i objasnila je tko ju je napao. Odmah su uhitili mladića.

Mladić u toj zgradi živi od rođenja pa susjedi kažu kako žena vjerojatno nije ništa ni sumnjala kad joj je pokucao. Kažu kako mladić nije bio problematičan ni incidentan, nikad nisu čuli da je imao problema sa zakonom.

Očekuje se privođenje mladića u poslijepodnevnim satima.