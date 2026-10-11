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Zatvoren jedini samostan dominikanki u Subotici, poznato je što će biti sa zgradom

Piše HINA,
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Zatvoren jedini samostan dominikanki u Subotici, poznato je što će biti sa zgradom
Foto: Google Maps
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U nedjelju je zatvoren jedini samostan dominikanki u Subotici, čime je Katolička crkva ostala bez predstavnica ove redovničke zajednice u Srbiji. Odlazak sestara označava značajan gubitak za lokalnu zajednicu, a samostan će postati sjedište župe sv. Jurja.

U nedjelju je zatvoren jedini preostali samostan sestara dominikanki u Subotici, svetog Dominika, čime je Katolička crkva ostala bez predstavnica te redovničke zajednice u Srbiji, koja je na sjeveru Bačke djelovala od 1947. „Dominikanke odlaze iz Subotice, jer je nažalost broj sestara sve manji i manji. Zapravo nas je u Hrvatskoj 83, ovdje je bila jedna sestra, dvije su sestre vani još u Njemačkoj, ali i to samo za kratko vrijeme“, izjavila je vrhovna poglavarica Jaka Vuco nakon mise zahvalnice u crkvi i župi sv. Jurja, u kojoj su služile.

Župnik Tomislav Vojnić Mijatov naveo je kako je odlazak posljednje dominikanke Nade Ivanković veliki gubitak za župu, Subotičku biskupiju, katoličku i hrvatsku zajednicu.

„Slikovito rečeno, župa izgubila jedno plućno krilo, jer su sestre davale nemjerljivi doprinos životu župe - vodile poslove oko uređenja same crkve, vodile molitve, krunice, od priprema za nekakva slavlja, od sviranja, pjevanja,… Dakle sestre su zaista puno sebe davale za župu i njihov će se odlazak vrlo brzo osjetiti“, naveo je župnik.

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Sestre su posljednjih godina brinule i o staricama, brinule se za crkvu i zajednicu, rečeno je na misi zahvalnici.

Po riječima sestre Nade bilo je godina kada ih je u samostanu bilo i osam sestara, a osim u Subotici služile se i u selu Tavankutu.

Sestre dominikanke svoju filijalu u Subotici utemeljile su 11. svibnja 1947., no njihova poveznica s Bačkom započela je dvadeset godina ranije, kada je u rujnu 1926. u Korčulu kao kandidatica Kongregacije svetih Anđela čuvara došla prva bačka Hrvatica Veronika Vidaković, objavio je ranije tjednik Hrvatska riječ.

Kako dodaje list, samostan sestara dominikanki u Subotici neće ostati prazan, sestre su odlučile samostan ostaviti župi, pa će se tako u tu zgradu preseliti župa i sadašnji župnik vlč. Tomislav Vojnić Mijatov.

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