Zatvorenici u Gvatemali preuzeli su tri zatvora i uzeli 46 talaca

Nijedan talac u subotu poslijepodne nije bio ubijen niti ozlijeđen, rekao je ministar unutarnjih poslova Marco Antonio Villeda na tiskovnoj konferenciji. Taoci su uglavnom zatvorski čuvari, ali među njima je i psiholog, kazao je zatvorski dužnosnik.

Villeda je rekao da su zatvorenici uskladili pobune u trima zatvorima, za koje tvrdi da ih je organizirala banda Barrio 18, koja se pobunila jer je njen vođa tražio da ga se premjesti u drugi objekt kako bi dobio bolje uvjete i poseban tretman. Prema priopćenju ministarstva unutarnjih poslova, pobune predstavljaju "izravnu reakciju" na poteze ministarstva da ukloni privilegije šefova bandi.

- Neću sklapati nikakve dogovore s bilo kojom terorističkom skupinom. Neću ustuknuti pred ovom ucjenom niti ću vratiti privilegije u zamjenu za to da oni prestanu sa svojim postupcima - poručio je Villeda.

U gradu Escuintli na jugu srednjoameričke države, policija i vojska su okružile zatvor Renovacion 1 dok su vozila hitne službe i vatrogasna vozila stajala u blizini radi eventualne intervencije.

Zatvorenici, od koji su neki nosili kombinezone, ali većina majice bez rukava i kratke hlače, promatrali su sa stražarskih tornjeva s improviziranim maskama od tkanine na licu. Jedan maskirani zatvorenik je govoreći iza bodljikave žice rekao da nisu sigurni i da traže da ih se premjesti.

- Ne mogu jamčiti ni vlastitu sigurnost, kako bi onda trebali jamčiti našu - kazao je, što se odnosilo na zatvorske vlasti.

Premda su se talačke krize sa zatvorskim čuvarima već događale u zemlji, pobuna u Escuintli uključuje značajno više talaca nego što je to bio slučaj u prošlim incidentima.