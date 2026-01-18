Obavijesti

Zatvorenici u Gvatemali preuzeli su tri zatvora i uzeli 46 talaca

Piše HINA.,
Foto: JOSUE DECAVELE/REUTERS

Sigurnosne snage u Gvatemali nastoje vratiti kontrolu nad trima zatvorima nakon što su se njihovi zatvorenici pobunili te uzeli najmanje 46 talaca dok su dužnosnici za incident okrivili članove bandi koji su tražili veće privilegije

Nijedan talac u subotu poslijepodne nije bio ubijen niti ozlijeđen, rekao je ministar unutarnjih poslova Marco Antonio Villeda na tiskovnoj konferenciji. Taoci su uglavnom zatvorski čuvari, ali među njima je i psiholog, kazao je zatvorski dužnosnik.

Villeda je rekao da su zatvorenici uskladili pobune u trima zatvorima, za koje tvrdi da ih je organizirala banda Barrio 18, koja se pobunila jer je njen vođa tražio da ga se premjesti u drugi objekt kako bi dobio bolje uvjete i poseban tretman. Prema priopćenju ministarstva unutarnjih poslova, pobune predstavljaju "izravnu reakciju" na poteze ministarstva da ukloni privilegije šefova bandi.

- Neću sklapati nikakve dogovore s bilo kojom terorističkom skupinom. Neću ustuknuti pred ovom ucjenom niti ću vratiti privilegije u zamjenu za to da oni prestanu sa svojim postupcima - poručio je Villeda.

U gradu Escuintli na jugu srednjoameričke države, policija i vojska su okružile zatvor Renovacion 1 dok su vozila hitne službe i vatrogasna vozila stajala u blizini radi eventualne intervencije.

Zatvorenici, od koji su neki nosili kombinezone, ali većina majice bez rukava i kratke hlače, promatrali su sa stražarskih tornjeva s improviziranim maskama od tkanine na licu. Jedan maskirani zatvorenik je govoreći iza bodljikave žice rekao da nisu sigurni i da traže da ih se premjesti.

- Ne mogu jamčiti ni vlastitu sigurnost, kako bi onda trebali jamčiti našu - kazao je, što se odnosilo na zatvorske vlasti.

Premda su se talačke krize sa zatvorskim čuvarima već događale u zemlji, pobuna u Escuintli uključuje značajno više talaca nego što je to bio slučaj u prošlim incidentima.

