Dok većina zatvorenika želi što ranije napustiti zatvorsku ćeliju, zatvorenik V.M. odbio je takvu mogućnost. No, kada je donesena odluka da u zatvoru ostaje, na tu se odluku žalio!? On zapravo želi izići ranije iz zatvora, no ne želi da o tome odlučuju dva suca iz Slavonskog Broda koji su ga u zatvor i poslali, donosi Glas Slavonije.

Nalazi se u kaznionici na izdržavanju jedinstvene kazne zatvora od godinu i pol dana zbog prijetnje, a iz zatvora treba izići 14. srpnja. Prvostupanjskim rješenjem Županijski sud u Slavonskom Brodu odbio je prijedlog za uvjetni otpust zatvorenika V. M. kao neosnovan. Protiv tog rješenja zatvorenik se žalio, a u žalbi predlaže Visokom kaznenom sudu da donese odluku "ne zaslužuje li taj uvjetni otpust, ili ga zaslužuje". Drugostupanjski sud odbio mu je žalbu kao neosnovanu.

'Ne slažem se s istim da budem prije isteka kazne pušten'

Visoki kazneni sud navodi kako je sud u Slavonskom Brodu utvrdio, što ne osporava ni zatvorenik, da nije dao suglasnost da ga se uvjetno otpusti, i da je odbio nazočiti sjednici vijeća na kojoj se odlučivalo o njegovom uvjetnom otpustu.

Naime, u svojoj je izjavi naveo: "Ako mi uvjetni otpust bude odobren, ne slažem se s istim da budem prije isteka kazne pušten".

Prijedlog za uvjetni otpust, prema službenoj dužnosti, podnio je upravitelj kaznionice, a u tom slučaju zatvorenik ima mogućnost ne pristati na uvjetni otpust, što je onda jedan od razloga za odbijanje da ranije iziđe na slobodu.



- S obzirom na to da zatvorenik nije pristao na uvjetni otpust, druge okolnosti na koje ukazuje zatvorenik nisu od značaja, pa je prvostupanjski sud pravilno zaključio da u konkretnoj situaciji postoji zakonska smetnja za odobravanje uvjetnog otpusta te s pravom takav prijedlog odbio - navodi Visoki kazneni sud.

Bio je 'uspješan' zatvorenik, htio je i raditi u zatvoru

U svojoj žalbi zatvorenik je problematizirao razloge zbog kojih se na to odlučio te iznosi prigovore na ranija postupanja sudaca i sudske odluke na temelju kojih je upućen na izdržavanje kazne zatvora.

Tvrdi da je u postupku odlučivanja o uvjetom otpustu sudjelovalo dvoje sudaca koji su u ranijim odlukama povrijedili zakon.

Sumnja u njihov rad, pravičnost i zakonitost odluka koje su donijeli te je zbog toga i zatražio sudsku zaštitu, pa tvrdi da mu je time povrijeđeno pravo na pravično postupanje. Nadalje, navodi da je znao da je samo formalnost da se pojavi na sjednici vijeća i da će odluka biti kakva i je - i da se zato nije složio s prijedlogom za uvjetni otpust, a što ne bi napravio da je netko drugi predsjedao tim vijećem.

Smatra da ga se treba uvjetno otpustiti, jer je ocijenjen kao "uspješan" u kaznionici, poštuje sva pravila ponašanja, otac je maloljetnog djeteta, a obitelj mu živi od socijalne pomoći. Želi raditi u zatvoru, ali mu ništa nisu ponudili. Stegovno nije kažnjavan, prestao je s drogom, kao i sa supstitucijskom terapijom. Pristaje na uvjetni otpust, ali ne od sudaca Nenada Vlašića i Mirjane Madunić.

Visoki kazneni sud navodi kako nije osnovan prigovor zatvorenika da su njegova prava povrijeđena tako što su mu isti suci, koji su odlučivali o njegovom uvjetnom otpustu, ranije odlučivali o njegovom upućivanju na izdržavanje kazne zatvora.

Naime, činjenica što je sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu Nenad Vlašić kao sudac izvršenja donio rješenje 21. kolovoza 2020., a kojim je zatvorenik V. M. upućen na izdržavanje kazne zatvora te činjenica što je sutkinja Županijskog suda u Slavonskom Brodu Mirjana Madunić kao predsjednica vijeća odlučivala o žalbi protiv tog rješenja, a potom su ti suci, Nenad Vlašić kao predsjednik vijeća, a Mirjana Madunić kao članica vijeća, sudjelovali u radu vijeća koje je donijelo pobijano rješenje, nisu razlozi za njihovo isključenje od obavljanja sudske dužnosti, jer o uvjetnom otpustu odlučuje upravo sudac izvršenja.