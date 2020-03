Zatvorili hitnu u KB Dubrava: 'Vjerujemo da on nije zaražen'

Večeras je zbog sumnje na korona virus zatvoren hitni odjel KB Dubrava u Zagrebu, nakon što je u bolnicu došao muškarac sa sumnjom na gripu. Kako se zbog cjelokupne epidemiološke slike nije mogla isključiti i sumnja na koronavirus, uputili su ga u Kliniku za infektivne bolesti "Fran Mihaljević" gdje će ga testirati i zadržati.

HRT doznaje da je muškarca u Dubravu uputila liječnica obiteljske medicine iz Sesveta. Pri dolasku nije rekao da je možda zaražen korona virusom, ali je kašljao dok je čekao oko dva sata. Navodno je spomenuo koronu tek po ulasku u ordinaciju što je dovelo do zatvaranja odjela.

- Čovjek je došao sa simptomima pneumonije. Mi kada postavljamo definiciju sumnje, preuzeli smo je od ECDC-a (Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti) da i sama teška upala pluća, bez obzira je li čovjek bio u kontaktu ili putovao u područja koja su zaražen predstavlja sumnju - rekao je u Otvorenom ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

- Taj čovjek nije nigdje putovao, nije bio izvan Hrvatske i naša je pretpostavka s dosta velikom vjerojatnošću da on neće biti pozitivan. No s obzirom na to da smo napravili kriterij sumnje sada trebamo napraviti test. Kad ga dobijemo znat ćemo je li pozitivan ili nije. S dosta velikom vjerojatnošću s obzirom na to da nigdje nije putovao i nije bio u kontaktu s oboljelim možemo reći da on neće biti pozitivan, rekao je Capak.

- U svim napucima koje imamo, osobe s teškim respiratornim simptomima ili one s blažim simptomima koje su došle iz područja na kojim vlada zaraza ne bi trebale hodati po bolničkim odjelima. U ovom slučaju bilo bi puno pametnije da se taj čovjek javio liječnicima telefonom - rekao je Capak.