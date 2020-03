Zaključani u Italiji: 'Žena mi je rodila, a ne mogu vidjeti kćer'

Hrvati koji žive u Italiji za 24sata ispričali su kako izgleda život pod ključem i u strahu od novog korona virusa. Smatraju da je Italija postala zemlja slučaj jer ih je vlada uvjerila kako se radi o bolesti koja prođe kao gripa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nije mi svejedno. Mogu reći da me pomalo strah jer imam problema s plućima i u kritičnoj sam skupini i po godinama. Ako se zarazim, ima da me nema – kaže nam Armando Marković (60), koji živi u selu Possagno nedaleko od Trevisa na sjeveru Italije. Rodom je iz istarskog Vodnjana, no 55 godina živi u Italiji, gdje ima piceriju Biliardo. Unatrag nekoliko dana život mu se potpuno promijenio.

Armando Marković - Živi 55 godina u Italiji. Kaže da se boji korone, spada u rizičnu grupu.

Ne možete se više slobodno kretati kao prije. Naime, općina izdaje papire na kojima pišu vaše ime i prezime, lokacija na koju idete i zbog čega. Možete se kretati samo zbog nužde, a to je odlazak u trgovinu, bolnicu ili na posao. Policija je posvuda i sve pregledavaju. Promijenili su nam se i uvjeti poslovanja, priča Armando, koji u selu godinama drži gostionicu.

- Gostiju je sve manje, a rad nam je ograničen od šest do 18 sati. Nama je obično promet bio veći navečer, no sad moramo zatvoriti u vrijeme kad inače gostionica živne. Tek sad se spominje da vlada razmatra kako eventualno nadoknaditi poduzetnicima te gubitke, no to je sve još samo priča - govori Armando. No i za goste koji naiđu imaju pravila.

- Jedan od drugoga moraju u gostionici biti udaljeni najmanje metar. Smiju sjesti na svaku drugu stolicu, odnosno stolica do gosta mora ostati prazna. Zatekne li policija da sjede jedan do drugoga, oduzimaju licencu za rad i naplaćuju kazne. Ne znam koliko, ali kažu da su velike. Više ne možete ni u velike trgovačke centre ulaziti kako hoćete. Naime, ljudi stoje u redovima i dobivaju brojeve kako ne bi hrlili svi odjednom. Nisu ograničili koliko novca pojedinac na dan smije potrošiti u trgovini ili koliko proizvoda smije kupiti. Što se tiče moje gostionice, za sada nemam problema s nabavom namirnica, no ne znamo što će biti sutra - priča Armando. Ističe kako je Talijane korona zatekla.

- Nitko se tom virusu nije nadao niti je itko razmišljao da bi moglo doći do ovakve situacije. U našem selu još, nasreću, nitko nije obolio. Kako se svi znamo i stalno susrećemo, dođe li korona k nama, ne smijem ni razmišljati što će biti - zaključio je zabrinuto Armando.

Nekadašnja hrvatska dance zvijezda Anamarija Đumbrek godinama živi u Riminiju te nam opisuje kako se nose s “crvenom zonom”.

- Mi smo u crvenoj zoni od nedjelje pa smo se pomalo naviknuli, no nije baš ugodno. Nema vojske po ulicama, ali puno je više policije koja polako kruži u automobilima. Ulice su potpuno prazne, tek se vidi pokoji čovjek koji odlazi do trgovine, banke, ljekarne ili na posao. Većina tvrtki je djelatnike poslala na kolektivni godišnji odmor, a one koje i dalje rade smanjile su broj aktivnih radnika. Razmak među djelatnicima u uredima mora biti jedan metar pa ih gdje rade četvero stavljaju po dvoje - priča nam Anamarija. Redovi su pred bankama jer ih puštaju samo po dvoje.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Anamarija Đumbrek - Bivša dance zvijezda živi u Riminiju. Kaže da ne izlaze iz stana...

- Tako je bilo u ponedjeljak, kad sam išla do banke. Čekala sam ispred u redu, jer iako je banka velika, ne dopuštaju veliki protok ljudi. Da su se odmah postavili tako, ne bi došlo do ove situacije - kaže Anamarija. Opisala nam je i kako je korona u Italiji eskalirala.

- Kad smo čuli da je virus stigao do Italije, prvo su svi pohitali u trgovine. Sjećate se tih prizora mahnitanja po centrima. Onda je vlada počela smirivati situaciju. Toliko su uvjerili narod da ne treba paničariti da su napravili potpunu kontru. Mislili smo da se zaista radi o nekom virusiću - kaže Anamarija.

Zatvorili su škole, a ljudi su to protumačili kao veliki odmor. Napunili su se parkovi, kafići i restorani. To je sve bilo krcato kao nikada. Tek kad je korona uzela maha, ljudi su shvatili da to nije bezazleno – pojašnjava Anamarija kako su Talijani doživjeli potencijalnu zdravstvenu opasnost te dodaje: “Da su se ovako postavili prije tri tjedna, Italija ne bi bila zemlja slučaj. Osobno se više od virusa bojim posljedica po gospodarstvo. Ljudi su ljuti na političare tako da će sigurno doći do smjene vlasti čim se korona stiša. Ekonomisti su ovdje podijeljeni. Jedno vjeruju da će nakon korone donijeti novi progres i tome se sama nadam. No drugi strahuju da ćemo se teško oporaviti.” Anamarija vjeruje kako će se i u drugim razvijenim zemljama Europe ubrzo pokazati da ima puno više zaraženih nego se sada priča.

- Ljudi su nesmetano putovali i to ne samo Talijani. Pokazalo se da Italija radi puno više testova na koronu nego drugi tako da tko zna koliko ljudi niti ne zna da je zaraženo. Ne vjerujem da će u Hrvatskoj doći do eskalacije jer u svakom zlu ima nečeg dobroga. Ondje ljudi nisu u mogućnosti toliko putovati pa je u slučaju korone to velika prednost – kaže nasmijano. Opisala je i kako izgledaju njezini dani u samoizolaciji.

- Nije mi se puno toga promijenilo jer radi kao on-line trenerica. Tako da imam klijente sa svih strana svijeta. No djeci je doma dosadno. Evo jučer mi je kćer kojoj je tri godine od dosade flomasterima pofarbala cijelu garnituru. Inače se trudim zabavljati su pečenjem keksića i izmišljajući igre - kaže Anamarija. Talijani se inače zdravo hrane, pa Anamarija nije primijetila da su se promijenila prehrambene navike zbog korone.

- Ovdje tjestenina nikada neće izaći iz mode. Tako na policama u trgovinama nedostaje tjestenine i brašna od kojeg rade tjesteninu. No oni uvijek jedu uz to puno voća i povrća, ali toga i ima u trgovinama – rekla je.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Nela Sršen - Poznata kirurginja kaže da je situacija u bolnicama iznimno teška

Mnogi naši sportaši našli su se u problemima zbog korone.

Hrvoje Perić kaže da se u Italiji strah osjeća na svakom koraku

- A kako ću biti, sjedim kući uz TV i čekam razvoj situacije – javio se reprezentativac Hrvoje Perić koji igra za Pallacanestro Trieste iz Trsta.

- Treninzi su zabranjeni, ne znamo ni kad ćemo početi trenirati, javili su nam da ostanemo kod kuće i čekamo upute. Obzirom da mi je obitelju Dubrovniku, suprugu, kćer i sina sam odveo za vrijeme reprezentativne stanke, tražio sam dozvolu kluba da idem i ja kući, ali mi nisu dali iako Trst u to vrijeme nije bio u ‘crvenoj zoni’. Zvao sam i Epidemiološki zavod u Zagrebu, rekli su mi da mogu putovati, da će me pregledati sanitarni inspektor na granici i procijeniti moram li u karantenu ili ne. Ali klub nije dozvolio. Hrvoja muči nelogičnost situacije i to što nema jasnih uputa.

- Ne valja izazivati vraga, vjerujem da će sve biti u redu, ali isto kao što čekam razvoj situacije ovdje, mogao sam čekati i u Dubrovniku. Mislim da su se klubovi odlučili na taj potez zbog Amerikanaca, ako njih puste kući, tko zna kad će se i hoće li se vratiti. Strah se osjeća na svakom koraku.

- Ljudi se boje, ne izlaze iz kuća, grad je prazan. Ja izlazim samo u restoran, jer baš i nisam vičan kuhanju, a supruga je s djecom u Dubrovniku. Odem na ručak, pa uzmem odmah i večeru, jer se sve zatvara u 18:00 sati. U restoranima su kapaciteti maksimalno smanjeni, svi stolovi su udaljeni jedan od drugoga barem metar – dva, na ulazu je letak s pravilima ponašanja... Strah je veliki, ljudi su u panici... Meni je to malo smiješno, ali je za razumjeti ljude, svatko ima različite strahove. Nitko ne zna što će biti do kraja sezone.

- Po meni je glupo igrati pred praznim tribinama, mi smo igrali zadnju utakmicu bez gledatelja i po meni je bolje tako ne igrati. A opet, bolje i tako nego da se ljudi izlažu riziku. Ne znamo ništa o nastavku prvenstva, moramo završiti ranije zbog predolimpijskog turnira, a opet, kako igrati dok je ovakvo stanje... Sve aktivnosti Košarkaškog kluba Fortituda su također suspendirane, tako da naš reprezentativac Rok Stipčević sjedi kući i čeka rasplet situacije. Sam, bez obitelji, koja je u Zadru.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Rok Stipčević kaže da je u Bologni situacija dramatična, zavladala je panika zbog korone.

- Možete misliti kako mi je, jučer mi je supruga rodila kćer, oni su u Zadru, a ja ne mogu do njih. Užas. Imam dozvolu kluba da ih otputujem vidjeti, srce me vuče u Zadar, ali pokušavam trezveno razmišljati i neću otići. Možda je sa mnom sve u redu, moj organizam je jak, ali ne želim njih dovoditi bebu i suprugu, kao ni četverogodišnju kćer u opasnost..

Situacija u Bologni je kaotična.

- Osobno nisam paničar po prirodi, pratim mjere opreza, ponašam se kako kažu, ali ovdje je doslovno kaos. Grad je sablasno prazan, dekretom su zabranili i zatvorili sve nakon 18 sati, bolnice su pretrpane, nema respiratornih pomagala, liječnici gledaju po godinama koga će spasiti a koga ne... Oboljeli bi neko vrijeme morali provesti na respiratoru, a kako ih nema dovoljno, spašavaju se oni mlađi i koji imaju više šansi za preživjeti. Užas... Velika je panika zarazilo se i dosta liječnika, tako da podržavam mjere zabrana, to je jedini način da se zaustavi širenje zaraze. Treninzi su do daljnjega zabranjeni.

- Sve aktivnosti zaustavljene su na sedam dana, razmišlja se da počnemo nakon toga trenirati po manjim grupama, po trojica – četvorica, nešto pokušavaju improvizirati, ali situacija se mijenja dva puta na dan.

Zastrašujući je svaki izlazak..

- Restorani su maksimalno razmakli stolove, nitko ne smije prilaziti drugima, na vratima su sredstva za dezinfekciju i upute kako se ponašati. U prodavaonici ispred stana gdje živim stoje zaštitari koji odvajaju ljude na metar jedne od drugih, na ulazu su alkohol za dezinfekciju i rukavice, i strogo upozorenje da se ne smiju dirati proizvodi koje nećete kupiti. Postoje upozorenja i što napraviti ako ti se kiše...

Rok je prije nekoliko godina u Zadru otvorio hotel, koji također ima problema zbog virusa.

- Ima nešto otkaza u predsezoni, ali se nadamo da će s toplijim vremenom virus nestati i da će se sve vratiti u normalu. Moda ne u predsezoni, ali u sezoni svakako...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Adrian Šemper kaže da u Veroni nije kaos kao u nekim drugim gradovima

Adrian Šemper, golman Chieva iz Verone, kaže da su svi njegovi kolege iz kluba kao i on sam testirani na koronu.

- Imali smo utakmicu u ponedjeljak, a pod mjerama smo od utorka. Idućih 7 do 10 dana uopće se nećemo pojavljivati u klubu, otkazani su nam svi treninzi. Naputak je da ne izlazimo nigdje iz kuće. Eventualno možda odem prošetati ujutro kad u gradu nema puno ljudi - rekao je Adrian. Putovanja su im, kaže. zabranjena.

- Tu nije kaos kao u nekim drugim gradovima u Italiji. Ljudi normalno kupuju, police su u trgovinama pune. Mi smo u klubu u posljednje vrijeme svaki dan imali testiranja. Testirani smo i na korona virus, a svaki su nam dan kad smo bili u klubu mjerili temperaturu. Idućih tjedan dana ću većinom biti u stanu - rekao je.