Zatvorski cimer Kristiana Vukasovića o užasu u ćeliji: ‘Udarili su ga nogom u trbuh...'

U sudskom postupku koji se protiv države poveo po tužbi obitelji Kristiana Vukasovića (18) koji je u ljeto 2019. doveden iz zatvora u teškom stanju te je nakon 20 dana preminuo u splitskoj bolnici, saslušan je svjedok koji je s njim bio u zatvorskoj ćeliji, piše Dalmatinski portal. Svjedok je naveo da je dan prije nego što je prebačen u bolnicu Vukasović imao fizički sukob s drugim pritvorenikom, mladićem koji je osuđen za ubojstvo.

- Kristian nije imao bilo kakvih problema s drugim zatvorenicima. Sjećam se da je dan prije nego je Kristian odvezen na Hitnu pomoć imao sukob s njim. Došlo je do fizičkog okršaja, a ja sam kasnije u novinama vidio da je Kristian imao nekakve hematome na glavi i stomaku. Ovaj ga je udario nogom u stomak i prsa, a Kristian je pri padu udario glavom u zid. Ja sam to vidio. Ležao sam na krevetu kada se to dogodilo te sam ustao i razdvojio ih.

Kristian je tijekom boravka u zatvoru stalno trebao liječničku pomoć jer je imao epileptične napade te je imao problem s disanjem. Uvjeti su bili loši. Kristian je trebao pumpicu za disanje koju ponekad navečer ne bi dobio jer komandiri ne bi sve stigli obići. Bilo je previše ljudi.

Kristian je bio u zadnjoj sobi u kojoj su bile smještene maloljetne osobe ili osobe s problematičnim ponašanjem pod pojačanim nadzorom. Soba je imala nekih osam kvadrata sa sanitarnim čvorom od četiri kvadrata. U toj sobi su uvijek bile manje-više po četiri osobe, i to bez klime i tople vode. Mislim da Kristjan nije imao nikakav poseban tretman u odnosu na druge zatvorenike - naveo je svjedok, piše, između ostalog, Dalmatinski portal.

Odvjetnik Vinko Ljubičić, koji zastupa obitelj Vukasović, kazao je da očekuje da Državno odvjetništvo nakon ovog iskaza svjedoka ponovno otvori slučaj i istraži ove navode svjedoka. Ako ne budu to uradili, spreman je podnijeti kaznenu prijavu za teško ozljeđivanje.

Obitelj je tužila državu na 700 tisuća kuna nakon što je Državno odvjetništvo odbilo zahtjev za mirnim rješenjem spora uz obrazloženje da ne postoji uzročno-posljedična veza između postupanja državnih tijela i smrti Kristiana Vukasovića.