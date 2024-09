Obitelj Vukasović tužila zatvor u Splitu zbog smrti sina Kristiana: 'Koliko ćemo još čekati pravdu?'

Od smrti Kristiana Vukasovića (18) iz Jesenica koji je preminuo u splitskoj bolnici odakle je dovezen iz zatvora na Bilicama, prošlo je više od pet godina, a njegov slučaj još nema epilog, niti na obzoru. Riječ je o mladiću koji je osuđen na osam mjeseci iza rešetaka zbog paljevine u kojoj je stradalo pet maslina, dva hektara trave i makije te nekoliko borova.

U zatvoru je završio unatoč tome što je dokazano imao fizičke i mentalne teškoće u razvoju zbog čega je, prema mišljenju pravnika, kaznu trebao odslužiti u nekoj drugoj ustanovi. U bolnicu je primljen u komatoznom stanju s brojim krvnim podljevima na ekstremitetima, na prednjoj trbušnoj stijenki te na oglavku tjemena. Obdukcija pokazala da je preminuo od zatajenja srca, koje je kako su mnogu tumačili, stalo od straha. No, državno odvjetništvo je slučaj zatvorio zaključivši da nije bilo propusta.

Sumpetar: Roditelji Kristiana Vukasovića koji je preminuo u splitskom zatvoru Bilice | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Otac Stipan je, ne pristajući na to da nitko za smrt njegova sina jedinca ne odgovara, na Općinskom sudu u Zadru podignuo privatnu tužbu protiv zatvora na Bilicama, Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, Općinskog suda u Splitu i Bolnice za osobe lišene slobode u Zagrebu.

- I sam se već pitam što se događa. Trebao je doći jedan svjedok u travnju, ali nije došao. Po mojem mišljenju to ne ide kako bi trebalo ići i ne znam zašto se odugovlači. Evo već pet godina je prošlo... Previše se sve to odužilo, već sam počeo biti skeptičan u nekim stvarima. Prepustio sam sve odvjetniku, znam da nije on kriv što su sudovi spori. On me stalno umiruje i govori da će se sve riješiti. A kad? Kad je umrem? - pita se Stipan dodajući kako njega još nisu ispitali.

Naime, odvjetnik Vinko Ljubičić želi dokazati da Kristian nije adekvatno liječen, ali vještačenje dokumentacije trebalo bi razjasniti i prirodu ozljeda koje je Kristian imao. Ono što je u javnosti odavno poznato jest da Kristian nije dobro podnosio boravak u zatvoru, a koliko je bio u strahu govori i činjenica da je suca Općinskoj suda u Splitu preklinjao za milost obećavajući da nikad više ništa neće zapaliti. Odvjetnik Ljubičić nam kaže kako uskoro treba dobiti vještvo i da očekuje da će se slučaj ubrzo privesti kraju.

- Meni je to sad sve čini jako dugo, ne bih želio da prođe još deset godina... Sve više mi sve izgleda kao da netko nekoga štiti. Znate, vrana vrani neće oko iskopati. Stalno su ga vodili u Svetošimunsku i vraćali na Bilice. A on uopće nije smio biti u zatvoru, to je činjenica. Netko treba odgovarati. Vjerujte mi, nekad ne znam više ni što bih ni kako bih, ni kuda hodam ni kamo idem. Volio bih jednom zatvoriti tu knjigu. Svaki dan sam u tome. Želim da se čuje istina, da nađem svoj mir, a ne stalno otvaram iste rane. A šta mogu, ništa. Moram se držati, inače bih puknuo. Nemam izbora. Znate kako kažu: 'Ili si pukovnik ili pokojnik'. Idem do kraja, moram - tužno govori otac Stipan koji je uvjeren kako je njegov sin žrtva sustavnog maltretiranja te da je više puta bio i pretučen. Tome u prilog govorio je jedan svjedok, jedan od rijetkih koji se pojavio na sudu.

- Prijatelj iz zatvora u Bilicama ispričao mi je kako su Kristiana Vukasovića u sobi sustavno maltretirala neka dvojica i da su mu davali razne tablete. Kada se to dogodilo, maknuli su one koji su s njim bili u istoj sobi – posvjedočio je bivši zatvorenik splitskog zatvora na Bilicama na početku suđenja, na proljeće 2021. godine. Cijeli ovaj slučaj, otkako je uopće krenuo sudski proces, obavijen je kontroverzama o čemu je više puta govorio i sam odvjetnik Ljubičić.

Naime, i on sam teško je uspijevao dobiti dokumente koji bi mu omogućili da gradi slučaj, od toga da nije zbog zatvorenosti sustava uspijevao doći do imena onih koji su s Kristianom boravili u ćeliji, do toga da je jedva pribavio njegovu medicinsku dokumentaciju koja pokazuje zbog čega i na koji način su ga liječili u zatvoru. Kako smo već ranije pisali, bilo je potrebno gotovo dvije godine da medicinska dokumentacija stigne iz Bolnice za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj u Zagrebu do Općinskog suda u Zadru i naposljetku do odvjetnika Ljubičića. Naime, odvjetnik ju je zatražio odmah na početku procesa, a uspio ju je dobiti tek nakon što je poslao silne požurnice.

Kristian je podsjetimo, iz zatvora na Bilicama u splitsku bolnicu dovezen bez pulsa te mu je mozak bio u jako lošem stanju, a MSCT mozga je pokazao da ima edem. U bolnici su ga na životu održavali tri tjedna nakon čega je preminuo. Tijekom boravka u zatvoru, Kristian je bio u jako teškom psihičkom stanju te je imao i suicidalnih misli zbog čega se jednom i izrezao po rukama. No, unatoč njegovom stanju i zatvoru i teškoćama od kojih je patio od djetinjstva poput ADHD-a, institucije nisu smatrale shodnim prebaciti ga u drugu ustanovu gdje je mogao odslužiti svoju kaznu.