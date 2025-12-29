Zaustavili ga u Velikoj Gorici, on ih izvrijeđao i odbio alkotest. Dobio 30 dana zatvora uvjetno

Muškarca (38) policija je u nedjelju zaustavila oko 1.20 sati u Velikoj Gorici. Vozač je odbio alkotest, a prilikom policijskog postupanja vrijeđao je policajce raznim pogrdnim riječima, priopćila je zagrebačka policija.

Muškarca su uhitili i odveli na nadležni prekršajni sud.

Policija je predložila da se proglasi krivim i da ga se kazni kaznom zatvora od 90 dana uz zabranu vožnje od tri mjeseca.





Sud je vozača proglasio krivim te mu izrekao kaznu zatvora od 30 dana uz primjenu uvjetne osude na rok od jedne godine. Uz to, izrekli su mu zaštitnu mjeru zabrane vožnje u trajanju od tri mjeseca.