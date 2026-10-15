Obavijesti

News

Komentari 0
POMAŽU I TRI BRODA

Zaustavili širenje požara, na Jakljanu i dalje 48 vatrogasaca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zaustavili širenje požara, na Jakljanu i dalje 48 vatrogasaca
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U gašenju požara i sanaciji požarišta sudjeluju i tri broda koji pružaju potporu s mora i prevoze opremu. Tijekom dana u gašenju su pomagala i dva kanadera.

Požar šume i niskog raslinja na otoku Jakljanu više se ne širi, ali još nije lokaliziran, a na terenu je 48 vatrogasaca, izvijestili su u četvrtak iz Javne vatrogasne postrojbe Dubrvački vatrogasci.

„Stanje na požarištu je zadovoljavajuće i stabilno. Iako je napredovanje požara zaustavljeno, požar još nije službeno lokaliziran. Vatrogasne snage na terenu aktivno rade na njegovom potpunom obuzdavanju i sanaciji rubova požarišta“, navode iz JVP-a Dubrovački vatrogasci.

GORI ŠUMA I NISKO RASLINJE Požar na Jakljanu i dalje gori, Simović: 'Bura je puhala i noćas te se požar proširio...'
Požar na Jakljanu i dalje gori, Simović: 'Bura je puhala i noćas te se požar proširio...'

Na terenu su angažirana ukupno 48 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovnika, Konavala, Metkovića i Mljeta, Državne intervencijske postrojbe (DIP) Dubrovnik te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa dubrovačka.

U gašenju požara i sanaciji požarišta sudjeluju i tri broda koji pružaju potporu s mora i prevoze opremu. Tijekom dana u gašenju su pomagala i dva kanadera.

23 VATROGASCA NA OTOKU VIDEO Bura otežava gašenje na Jakljanu, povukli su kanadere
VIDEO Bura otežava gašenje na Jakljanu, povukli su kanadere

Dojava o požaru na jugozapadnoj strani Jakljana dubrovačkim je vatrogascima stigla u utorak poslijepodne, nakon čega je na otok upućeno deset vatrogasaca s vatrogasnim brodom „Orlando“. Uz velike napore vatrogasci su se uspjeli iskrcati te do 21 sat staviti požar pod nadzor.

Međutim, zbog jakih udara bure požar se ponovno aktivirao oko jedan sat nakon ponoći. U jutarnjim satima u pomoć su pozvana dva kanadera, a tijekom srijede požar se proširio zbog jake bure, koja je onemogućila i gašenje iz zraka. Tijekom noći požar se zbog jake bure nastavio širiti, a u četvrtak je gašenje nastavljeno uz pomoć kanadera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte fotke nereda u Splitu
GRAD NIJE SPAVAO

Pogledajte fotke nereda u Splitu

SPLIT - Pola sata prije ponoći više stotina huligana iz obje navijačke skupine pokušalo se potući u centru grada. Policajci su silom spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 ljudi.
KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

KRIV JE! Bivši policajac Smažil ubio Mihaelu hicem u glavu. Dobio je 15 godina zatvora

Na proteklom ročištu Smažil je iznio svoju obranu detaljno prepričavajući sve što se kobne večeri dogodilo u njegovom stanu
JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe
EKSKLUZIVA GUARDIANA

JE LI I SADA HRVATSKA KRIVA Vučić gurao Trumpov projekt koji je razbjesnio Srbe

Vučić je, prema istrazi Guardiana, osobno intervenirao kako bi se omogućilo da poslovni projekt povezan s obitelji Trump bude izgrađen na mjestu koje je NATO bombardirao 1999. godine, uključujući i snage SAD-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026