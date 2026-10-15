Požar na Jakljanu i dalje gori, Simović: 'Bura je puhala i noćas te se požar proširio...'

Požar šume i niskog raslinja na otoku Jakljanu i dalje je aktivan, a zbog jake bure proširio se tijekom noći, izvijestio je u četvrtak županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. dodajući da požar gase 28 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera.

„Bura je puhala i noćas te se požar proširio. Uspjeli smo se preko noći probiti do rubova požara. Ide sporo, ali ide. Napravili smo smjenu i sada je na otoku 28 vatrogasaca. Malo je pao vjetar pa se od devet sati u gašenje uključuju dva kanadera“, rekao je Simović.

Dojava o požaru na jugozapadnoj strani Jakljana dubrovačkim je vatrogascima stigla u utorak poslijepodne, nakon čega je na otok upućeno deset vatrogasaca s vatrogasnim brodom „Orlando“. Uz velike napore vatrogasci su se uspjeli iskrcati te do 21 sat staviti požar pod nadzor.

Međutim, zbog jakih udara bure požar se ponovno aktivirao oko jedan sat nakon ponoći. Vatrogasci su cijelu noć na Jakljanu radili na njegovu suzbijanju. U jutarnjim satima u pomoć su pozvana dva kanadera, a uspješno je obavljena i smjena vatrogasaca na terenu.

Tijekom srijede požar se proširio zbog jake bure koja je onemogućila gašenje iz zraka. Tijekom noći je na požarištu ostalo 25 vatrogasaca.