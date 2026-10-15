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GORI ŠUMA I NISKO RASLINJE

Požar na Jakljanu i dalje gori, Simović: 'Bura je puhala i noćas te se požar proširio...'

Piše HINA,
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Požar na Jakljanu i dalje gori, Simović: 'Bura je puhala i noćas te se požar proširio...'
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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Požar na otoku Jakljanu i dalje se širi zbog jake bure, a vatrogasci nastavljaju s naporima na gašenju uz podršku kanadera.

Požar šume i niskog raslinja na otoku Jakljanu i dalje je aktivan, a zbog jake bure proširio se tijekom noći, izvijestio je u četvrtak županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. dodajući da požar gase 28 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera.

„Bura je puhala i noćas te se požar proširio. Uspjeli smo se preko noći probiti do rubova požara. Ide sporo, ali ide. Napravili smo smjenu i sada je na otoku 28 vatrogasaca. Malo je pao vjetar pa se od devet sati u gašenje uključuju dva kanadera“, rekao je Simović.

Dojava o požaru na jugozapadnoj strani Jakljana dubrovačkim je vatrogascima stigla u utorak poslijepodne, nakon čega je na otok upućeno deset vatrogasaca s vatrogasnim brodom „Orlando“. Uz velike napore vatrogasci su se uspjeli iskrcati te do 21 sat staviti požar pod nadzor.

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Međutim, zbog jakih udara bure požar se ponovno aktivirao oko jedan sat nakon ponoći. Vatrogasci su cijelu noć na Jakljanu radili na njegovu suzbijanju. U jutarnjim satima u pomoć su pozvana dva kanadera, a uspješno je obavljena i smjena vatrogasaca na terenu.

Tijekom srijede požar se proširio zbog jake bure koja je onemogućila gašenje iz zraka. Tijekom noći je na požarištu ostalo 25 vatrogasaca.

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