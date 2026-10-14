VIDEO Bura otežava gašenje na Jakljanu, povukli su kanadere

Požar na otoku Jakljanu i dalje se intenzivno širi, a gašenje iz zraka otežava jaka bura zbog koje su kanaderi drugi put morali prekinuti akciju i povući se u Zračnu luku Dubrovnik. Vatrogasci na terenu pokušavaju se izboriti s vatrom, no posao im otežava nepristupačan teren nenaseljenog otoka.

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Pokretanje videa... VIDEO Požar na otoku Jakljanu | Video: čitatelj/24sata

Kanaderi su dosad bacili deset vodenih bombi, a pokušat će ponovno djelovati čim se vjetar smiri. Na otoku je padala i kiša, no požar i dalje jako gori, rekao je u srijedu za 24sata dubrovački županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Na Jakljanu se trenutačno nalaze 23 vatrogasca koji su se na otok uspjeli probiti. Pokušavaju prokrčiti šumu i napraviti pristupni put kako bi mogli lakše djelovati protiv vatrene stihije. Doznaje se kako nema puteva, što značajno otežava gašenje.

Vatrogasci nastavljaju s naporima na terenu, a gašenje iz zraka pokušat će se nastaviti čim se vremenski uvjeti poprave. Jaka bura zasad predstavlja ozbiljnu prepreku djelovanju kanadera.