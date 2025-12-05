Obavijesti

News

Zaustaviti spaljivanje otpada koje Zagreb planira CGO-om

Zagreb: Performans i konferencija za medije "Možemo bolje od spaljivanja otpada!" | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Rješenje za zatvaranje odlagališta Jakuševec nije spaljivanje i pretvaranje otpada u štetan dim i toksičan pepeo, već bolja dostupna rješenja, rekao je Marko Košak iz Zelene akcije

Štetno spaljivanje otpada koje zagrebačka vlast planira gradnjom Centra za gospodarenje otpadom mora biti zaustavljeno, poručili su u petak aktivisti Zelene akcije ispred Ministarstva zaštite okoliša, uoči sjednice povjerenstva koje razmatra studiju utjecaja na okoliš centra. Aktivisti su performansom ispred Ministarstva pozvali članove povjerenstva da daju negativno mišljenje na studiju, a Ministarstvo da donese negativno rješenje za planirani centar.

Rješenje za zatvaranje odlagališta Jakuševec nije spaljivanje i pretvaranje otpada u štetan dim i toksičan pepeo, već bolja dostupna rješenja kojima se otpad iskorištava u raznim granama industrije, poručio je Marko Košak iz Zelene akcije.

Istaknuo je da gradonačelnik Tomašević ta rješenja sustavno ignorira, iako se prije nekoliko godina za njih zalagao. 

Podsjetio je da je javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš planiranog CGO-a održana usred ljeta, a sada je na članovima povjerenstva i Ministarstvu da razmotre pristigle primjedbe i donesu zaključke. 

EKOLOŠKI PROJEKT Zelena akcija je organizirala prvu održivu modnu reviju u Hrvatskoj - svi ste pozvani
Zelena akcija je organizirala prvu održivu modnu reviju u Hrvatskoj - svi ste pozvani

Košak je rekao da su građani uputili niz primjedbi na studiju, te da je studija, "osim što nevješto pokušava opravdati spaljivanje otpada", propustila analizirati niz mogućih utjecaja, a sadrži i niz netočnih tvrdnji.

"To ne čudi s obzirom da su izrađivači poznati po izradi manjkavih dokumenata. Primjerice, za centre Marišćina i Kaštijun također su u studijama tvrdili da neće biti problema, a potom je u praksi došlo do velikih šteta za okoliš i zdravlje ljudi", rekao je Košak.

