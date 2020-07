Zavadlav ima najmanje jednog cimera u svojoj pritvorskoj ćeliji

<p><strong>Filip Zavadlav</strong> je dobio na težini, čita što ima pri ruci i u kontaktu je s ostalim pritvorenicima, kaže nam njegov odvjetnik <strong>Branko Šerić</strong>.</p><p>U četvrtak je održano pripremno ročište pred splitskim Županijskim sudom, na kojem je Filip Zavadlav, optuženik za trostruko ubojstvo, vidio optužnicu. Nije se htio izjasniti o krivnji.</p><p>U međuvremenu, kamere <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/crna-kronika/filipu-zavadlavu-danas-pocinje-sudjenje---614951.html" target="_blank">Nove TV</a> snimile su Zavadlava na izlasku iz gospićkog zatvora u kojem je pritvoren tijekom trajanja postupka. Okružen policijom, snimljen je samo na trenutak prije ulaska u kombi koji ga je odvezao u Split.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Filip Zavadlav počinio trostruko ubojstvo</strong></p><p>Popričali smo s odvjetnikom Šerićem o njegovom boravku u pritvoru.</p><p>- I dalje je u Gospiću i ostat će tamo. Svaki dan kad budu ročišta će ga dovoditi u Split, i to pod maksimalnom sigurnosti - kaže nam Šerić. </p><p>Dodaje da Zavadlav dobro podnosi život iza rešetaka.</p><p>- Dobio je na težini, čita što ima pri ruci i u kontaktu je s ostalim pritvorenicima. Mora biti s njima. U Gospiću ima odjel za pritvor i odjel za izdržavanje zatvorske kazne. Filip mora biti u pritvorskom dijelu i tamo ima šetnje s ostalim pritvorenicima. Nije se tužio, što znači da je zadovoljan - kaže nam njegov odvjetnik.</p><p>Zanimalo nas je dijeli li Zavadlav s ikim ćeliju.</p><p>- U standardnoj ćeliji su smještena po četiri zatvorenika, a Zavadlav ima najmanje jednog cimera - rekao nam je Branko Šerić.</p><p>Na pripremnom ročištu u četvrtak bilo je očekivano da se izjasni o krivnji, što on nije htio napraviti.</p><p>- Jednostavno je odšutio. Državno odvjetništvo je priložilo čitav niz dokaza i svjedoke - objasnio je Šerić i rekao da želi da svi svjedoci budu pozvani i daju svoj iskaz.</p><p>Dodao je da je određena rasprava za 12. i 13. kolovoza što je, kako kaže, za njihove prilike neobično brzo. Što se tiče psihičkog stanja njegovog klijenta, Šerić kaže da se Zavadlav osjeća relativno dobro.</p><p>- Filip se osjeća dobro, pričao sam s njime prije ovog pripremnog ročišta. Bilo je jako važno da posluša moje instrukcije, sve se svodilo na to da zadrži mirnoću, da bude miran. On ima faze, bojao sam se da ja neću iskontrolirati, to ne bi bilo dobro ni za postupak, ni za njega - rekao je odvjetnik. </p><p>Što se tiče osiguranja izvan sudnice, Šerić kaže da se osjeća sigurno i da je teško prognozirati hoće li biti problema i incidenata tijekom suđenja. On sam nije tražio osiguranje, ali se pojavila potreba da i on bude pod nadzorom. Zavadlav se nakon pripremnog ročišta vratio u Gospić. Tamo je u kontaktu s vanjskim svijetom i to putem korespondencije pismima i razglednicama. Jedna djevojka mu je u pritvor poslala pismo podrške i nekoliko svojih fotografija.</p><p>Neke od članica Facebook skupine ‘Pravda za Filipa’ i ‘Otpor sustavu’ posjetile su ga u Gospiću uz dozvolu suda. On je slao pisma i razglednice svojim prijateljima, piše Jutarnji list.</p><p>Podsjetimo, Filip Zavadlav je optužen da je 11. siječnja s kalašnjikovim u ruci krenuo u krvavi pohod po centru Splita. Ispucao je sveukupno 37 metaka i ubio Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Paića.</p><p>Prvu dvojicu je usmrtio dok su se vozili na motoru u Šperunu, a trećeg, također, na motoru, smaknuo je nekoliko minuta kasnije u Varošu. Ubrzo je uhićen u lokalnom kafiću nedaleko od sjedišta policije. Odmah je prebačen u zatvorsku bolnicu u Zagrebu gdje je utvrđeno da je bio smanjeno ubrojiv.</p>