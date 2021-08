U slučaju Filipa Zavadlava (26) osuđenog na 40 godina zatvora zbog ubojstva tri osobe u Splitu u siječnju prošle godine došlo je do nevjerojatnog obrata. Nakon što je Zavadlav podnio žalbu na prvostupanjsku presudu kojom je proglašen krivim, s njom se složio i zastupnik optužbe Žarko Štrbac, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Splita.

U uobičajenom žalbenom postupku, i jedna i druga strana takoreći u pravilu podnose žalbe te državno odvjetništvo, kao tijelo progona, redovno nije suglasno s onim što navodi okrivljenik ili njegov branitelj. Ovaj put se dogodilo nezamislivo i tužitelj je podržao optuženog Zavadlava u onome što on zahtjeva u žalbi i predložio Visokom sudu Republike Hrvatske da je prihvati i ukine presudu.

A razlog je, naravno, više nego jednostavan. Filip Zavadlav u svojoj žalbi tereti sam sebe za puno teži krimen nego li je onaj za koji je osuđen, a iskusni tužitelj Žarko Štrbac uočio je i iskoristio priliku da ojača svoje argumente, javlja Slobodna Dalmacija.

Naime, od početka postupka tužitelj ustrajava kako se radi o ubojstvima iz bezobzirne osvete, tzv. teškim ubojstvima, za što se može dobiti dugotrajna kazna zatvora i maksimum od 50 godina.

Tužitelj Štrbac traži ukidanje presude jer smatra kako je Zavadlav kriv za težu kvalifikaciju te traži novo suđenje, a odvjetnik Branko Šerić se žalio jer smatra kako je njegov klijent neubrojiv te treba novo vještačenje.

U konačnici se žalio i Filip, ali kako ispada na svoju štetu. Njegov odvjetnik Branko Šerić kaže kako to upravo dokazuje njegove tvrdnje.

- Filip je to napravio bez savjetovanja za mnom. Meni je od početka postupka otežan rad na njegovoj obrani zbog te manjkave komunikacije. Ako on u svojoj žalbi ide na svoju štetu onda je to još jedan dokaz da se radi o neubrojivoj osobi. Zato ustrajavam da je psihijatrijsko vještačenje bilo manjkavo kada je utvrdilo da je bio bitno smanjeno ubrojiv. Stoga treba ponoviti postupak i nadopuniti vještačenje, kako i tražim u svojoj žalbi. To šta je u žalbi nešto možda priznao ne znači ništa jer je on isto tako u svojoj obrani kazao kako nije ni bio tamo - kaže odvjetnik Šerić.

S druge strane i tužitelj i Filip se žale da tijekom suđenja nije potpuno utvrđeno činjenično stanje te traže da se to ispravi tijekom novog postupka. Traže stoga od Visokog suda, svaki u svojoj žalbi, da ukine presudu i vrati postupak na novo suđenje na splitski sud.

Tužitelj ističe kako Filip Zavadlav u dijelu žalbe priznaje krivnju i to upravo po optužnici da bi je u drugom dijelu negirao što pokazuje njegov raskorak u odnosu prema kaznenom djelu. Pritom razjašnjava kako je emocionalni i psihički odnos Zavadlava prema kaznenom djelu takav da ga smatra moralno opravdanim i društveno korisnim dok s druge strane ima svijest o posljedicama koje iz toga proizlaze.