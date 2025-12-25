Zavela dva učenika, s jednim je ostala trudna. Stigla je nova kazna za pedofilsku učiteljicu

Bivša učiteljica matematike iz Manchestera, Rebecca Joynes (31), ostala je trudna s učenikom kojeg je zlostavljala i to dok je bila na uvjetnoj zbog drugog slučaja neprimjerenog odnosa s jednim od učenika! Slučaj je to koji je šokirao Veliku Britaniju. Rebecca služi šest i pol godina zatvora zbog toga, a sad je odlučeno da je doživotno suspendirana iz školskog sustava, piše Daily Mirror.

Od perspektivne profesorice do zatvorske kazne

Joynes je u školu u Manchesteru došla kao mlada, ambiciozna učiteljica matematike. Tek nekoliko godina kasnije, sud ju je opisivao kao seksualnu predatoricu koja je svjesno iskoristila svoj autoritet.

U srpnju 2024. osuđena je na šest i pol godina zatvora zbog šest kaznenih djela seksualne aktivnosti s djetetom, uključujući i djela počinjena u položaju povjerenja, nakon suđenja na sudu u Manchesteru.

Prema dokumentima tužiteljstva i policije, Joynes je prvo počela slati poruke učeniku nazvanom Dječak A preko društvenih mreža. Učeniku je dala gotovo cijeli svoj broj mobitela, ostavivši mu jedan znamenku da je sam "pogodi" kao zadatak iz matematike. Ubrzo su prešli na razmjenu poruka preko Snapchata, koje su postajale sve prisnije i flertujuće. U listopadu 2021. Joynes ga je nagovorila da laže roditeljima kako bi mogao prenoćiti kod prijatelja. Umjesto toga, ona ga je odvezla u trgovački centar Trafford Centre, gdje mu je kupila dizajnerski remen marke Gucci vrijedan oko 400 € i snimljena je na nadzornim kamerama kako mu se smiješi i održava intenzivan kontakt očima. Sutradan su, prema dokazima iznesenima na sudu, imali spolne odnose dvaput u njezinu stanu.

Majka Dječaka A posumnjala je nakon što je kod sina primijetila ljubavni ugriz na vratu. Kada je shvatila da nešto nije u redu, pojavila se u školi i zatražila objašnjenje, a slučaj je ubrzo preuzela policija. Joynes su uhitili i pustili na slobodu uz jamčevinu, uz strogi uvjet da ne smije imati nikakav nesupervizirani kontakt s maloljetnicima.

Kršenje jamčevine i druga žrtva

Umjesto da prekine svaki dodir s učenicima, Joynes je, dok je bila suspendirana i pod istragom, preko Snapchata stupila u kontakt s drugim petnaestogodišnjakom iz škole, u sudskim spisima zabilježenim kao Dječak B. I s njim je razvila tajnu vezu koja je uključivala redovite susrete u njezinu stanu te nezaštićene spolne odnose. Tijekom suđenja, Dječak B je ispričao da mu je Joynes tvrdila kako ne može zatrudnjeti. Kasnije je postalo jasno da je to bila laž: ostala je trudna upravo s njim. U jednoj od epizoda koju je opisao policiji, dočekala ga je u stanu s "romantičnim" uređenjem, laticama ruža i tragom do "iznenađenja" u obliku dječjeg bodija s natpisom "Best Dad", kojim mu je objavila da očekuje dijete.

U svojoj izjavi o utjecaju kaznenog djela, Dječak B je napisao da se dugo borio s osjećajem krivnje jer je svjedočio protiv žene koja nosi njegovo dijete. No s vremenom je, kako je naveo, shvatio "punu razinu zlostavljanja i taktika" kojima je bila riječ.

​- Bio sam prisiljen, kontroliran, manipuliran, seksualno i psihički zlostavljan. Zauvijek ću biti Rebeccin žrtva i zauvijek povezan s njom kroz naše dijete - poručio je u izjavi pročitanoj na sudu.

Dijete oduzeto, majka u zatvoru

Djevojčica koju je Joynes rodila početkom 2024. oduzeta joj je u roku od dvadeset četiri sata nakon poroda, nakon hitnog saslušanja pred obiteljskim sudom. Socijalne službe su prema iskazu Dječaka B ograničile informacije koje je dobivao o trudnoći i djetetu, dijelom i zato što je Joynes odbila dati dopuštenje da ga se obavještava o terminima pregleda, spolu djeteta ili terminu poroda.

​- Pomisao da možda nikada neću vidjeti svoje dijete bila je poražavajuća - opisao je, dodajući da je posljedice zlostavljanja osjećala i njegova obitelj, koja je tek naknadno otkrila koliko se dugo sve odvijalo iza njihovih leđa.

Sutkinja Kate Cornell naglasila je pri izricanju presude da je Joynes bila odrasla osoba, profesionalka zadužena za sigurnost djece, a ne netko tko smije tražiti emocionalnu podršku od tinejdžera.

​- Vi ste bili odrasla osoba, osoba na koju su se ta djeca trebala moći osloniti. Umjesto toga, zloupotrijebili ste tu poziciju da biste hranili vlastiti ego, osjećajući se osnaženo njihovom pažnjom - rekla je, ističući da Joynes i dalje negira djela i ne pokazuje stvarni uvid u štetu koju je prouzročila.

Paralelno s kaznenim postupkom, trajao je i profesionalni postupak protiv Joynes u okviru nadzora nad učiteljskom profesijom. Još u srpnju 2022. škola ju je otpustila zbog "grubog kršenja dužnosti", nakon što je policija otvorila istragu. U prosincu 2025. pred posebnim panelom za profesionalno ponašanje raspravljalo se o tome koliko njezino ponašanje kompromitira ugled nastavničke struke. Joynes je odbila sudjelovati na saslušanju, što je predstavnica regulatorne agencije Shirley Duckworth ocijenila dodatnim pokazateljem njezina "nedostatka angažmana" i izostanka odgovornosti.

