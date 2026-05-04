Završava sezona grijanja

HEP-Toplinarstvo će u utorak, 5. svibnja započeti s podešavanjem sustava na ljetni režim rada čime će završiti ogrjevnu sezonu 2025./2026. za približno 130 tisuća kupaca spojenih na toplinske sustave u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, izvijestila je ta tvrtka u ponedjeljak. U razdoblju izvan ogrjevne sezone, odnosno do početka rujna, korisnici mogu provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima.

Prije izvođenja radova trebaju se obratiti ovlaštenom predstavniku suvlasnika ili upravitelju zgrade, kako bi se putem HEP-Toplinarstva osiguralo pražnjenje pogonske vode iz sustava zgrade.

HEP-Toplinarstvo savjetuje suvlasnicima zgrada da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom.

Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama grijanja predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-Toplinarstvu pisanu potvrdu da su svi radovi uspješno završeni i da je sustav grijanja u zgradi spreman za prihvat topline.

HEP-Toplinarstvo će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi te da suvlasnici zgrade paralelno s punjenjem sustava organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija.

Spremnost za ogrjevnu sezonu 2026./2027. službeno započinje 15. rujna 2026., a grijanje će se u novoj sezoni uključiti u skladu s vremenskim uvjetima.