U ponedjeljak u 16 sati je počela sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Iako se očekivalo da će premijer Andrej Plenković nakon sjednica dati izjavu, to se nije dogodilo.

Kao objašnjenje za to što premijer nije dao izjavu neslužbeno se navodi smrt Plenkovićeva oca koji je preminuo u subotu, zbog čega je Plenković i otkazao jučerašnji planirani put na sigurnosnu konferenciju u München.

Umjesto premijera izjavu je nakon sastanka dao šef HDZ-ova saborskog kluba Branko Bačić.

- Premijer nas je upoznao s najvažnijim događajima, prvenstveno s paketom mjera zbog povećanja cijena energenata. Upoznao i nas je i s odlukom EK o produljenju za korištenje sredstava. Bilo je riječi o postupanju DORH-a prema ministru Horvatu. Upoznao nas je saznanjima koje ima on, to su saznanja koja i mi možemo iščitati iz medija. Stav Predsjedništva HDZ-a i Kluba HDZ-a je da se zalažemo za potpunu neovisnost pravosuđa. Treba biti nulta tolerancija na korupciju, bez obzira do koga se došlo. Dali smo na predsjedništvu punu potporu radu DORH-a. DORH ima otvorene ruke. Ono što je nama sporno je što već dugi niz DORH-a iz institucija cure određeni podaci koji kod javnosti stvaraju dojam da je osoba o kojoj se radi kriva. To je nama u HDZ-u neprihvatljivo i ne možemo to podržati. Očekujemo da glavna državna odvjetnica da utvrdi kako takve informacije dolaze u javnost i tko ih pušta - kaže Bačić.

- Nije bilo riječi o rekonstrukciji Vlade, jedino sad razgovaramo o novom ministru graditeljstva. Stav je da se još ovaj tjedan imenuje novi ministar graditeljstva i prostornog uređenja, već sutra ćemo razgovarati o tome na koalicijskom sastanku - kaže Bačić.

Na pitanje novinara o Aladroviću i Miloševiću kaže kako imaju informacije iz medija te kako o njima zasad ne mogu postupati jer niti Aladrović niti Milošević nisu pozvani na obavijesne razgovore.

- Svi su ministri dok imaju povjerenje predsjednika Vlade. Te navode koji im se stavljaju na teret očekujemo da DORH to priopći njima i javnosti. Mi takvih informacija nemamo koje bi upućivale na potrebu da se potpredsjednika Vlade i ministra razriješi dužnosti - kaže Bačić.

- Milošević je razgovarao s predsjednikom Vlade. Predsjedniku Vlade nema potrebe nuditi mandat, svaki je ministar ministar dok ima povjerenje predsjednika Vlade - rekao je Bačić.