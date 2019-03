'Ne moramo ništa dokazati, ni sinkopu, već iskazati sumnju...'

>>> Posljednje informacije:

12.10 - Nije dokazana neizravna namjera. Optužba nije dokazana izvan svake sumnje. Obrana ne mora ništa dokazati, ni sinkopu, nego iskazati sumnju u optužbu i to je nedvojbeno učinjeno. U medijima su ga razapeli kao ubojicu i kriminalca za događaje koji se svakodnevno događaju pogotovo na cesti. Optužba je tražila doslovno njegovu glavu. Sud mora hladne glave odlučiti - rekao je Branko Baica iz Horvatinčićeve obrane, prenosi Večernji.hr.

11.58 sati - U početku je okrivljeni govorio da su mu otkazale komande, a to je rekao svima koje je nazvao i priopćio je to medijima. Nigdje nije spominjao zdravstveno stanje, a ponajmanje sinkopu. I na raspravi smo govorili o zapanjujućem slijedu kvarova. No ta teza je s vremenom počela padati u drugi plan i nakon toga se počelo govoriti o zdravstvenim razlozima, a na kraju i sinkopi. No problem je bilo priopćenje, pa je onda godinu dana nakon nesreće odnosno nakon što se pojavila sinkopa, rekao da je on, a ne okrivljeni, poslao priopćenje. Sinkopa je odabrana jer je to bolest koji traje vrlo kratko koji nije moguće predvidjeti, koji se može dogoditi svakom i koji ne ostavlja tragove. Ta teza je zahtijevala brojna vještačenja koja su provedena, a na kraju ju se nije mogla potvrditi jer sinkopu verificirati nije moguće. Vještačenja su bila uzaludna jer su vještakinje rekle da se to nije moglo potvrditi. No tu imamo i skicu koju je okrivljeni napravio sam nepuna četiri sata nakon nesreće, a koju je potvrdio i lučki kapetan. Ta skica govori i o zdravstvenom stanju optuženika. Horvatinčić nije bio u nesvijesti jer da jest ne bi je mogao napraviti i ona odgovara svemu što je kasnije utvrđeno radarima. Skica kaže da sinkope bilo nije - opunomoćenik obitelji Salpietro Ognjen Frangeš, prenosi Večernji.hr..

11.50 - -Okrivljeni ističe svoje brojne zdravstvene probleme, a za događaj ističe da nije imao nikakve probleme. Pa on je i poslije nesreće od 2015. do 2017. napravio pet prekršaja cestovnog prometa i nije se žalio niti ga je bilo strah sinkope. Tražimo kaznu zatvora i zabranu upravljanja svih vozila. Ne postoje olakotne okolnosti osim dobi i zdravstvenih problema, okrivljeni nije osobno nadoknadio štetu nego samo osiguranje i to nakon sedam godina. On je nebrojeno puta prekršajno kažnjen, a u osam navrata je kažnjen zbog prekomjerne brzine, a i glisirao je, on se ne obazire na sigurnost drugih i treba ga kazniti zatvorom - navodi DORH u svojim završnim riječima, prenosi Večernji.hr.

11.10 - U 11 sati krenule su završne riječi optužbe i obrane.

- Nedvojbeno je kriv za smrt dvoje jedriličara. Postojala je neizravna namjera, počinio je niz prekršaja. U žiži sezone glisirao je s 26 čvorova i nije uložio niti minimum promatranja plovidbe. Uopće nije poduzeo manevar izbjegavanja sudara nego je to učinio stradali. Mogao je vidjeti jedrilicu na temelju osmatranja... - rekla je Irena Senečić iz DORH-a, prenosi Večernji list.

Na Općinskom sudu u Šibeniku na rasporedu su završne riječi na trećem suđenju Tomislavu Horvatinčiću za pomorsku nesreću 2001. godine kod Primoštena u kojoj je poginuo par Francisco Salpietro i Marinella Salpietro Patel iz Italije. Nakon iznošenja završnih riječi, sudac bi mogao donijeti i presudu Tomislavu Horvatinčiću.

Treće suđenje Horvatinčiću počelo je u listopadu prošle godine, pred izmijenjenim sudskim Vijećem i novim sucem Ivanom Jurišićem, nakon što je Županijski sud u Zadru ukinuo oslobađajujuću presudu.

- Okrivljeni nije ustupio pravo prolaska jedrilici koja mu je dolazila s desene strane, već je bezobzirno punom brzinom pregazio jedrilicu, na kojoj su talijanski supružnici zadobili višestruke ozljede od kojih su preminuli na licu mjesta odbačeni u more - kazala je na početku suđenja tužiteljica Irena Senečić. Podsjetimo, Horvatinčić je u trenutku nesreće glisirao neprilagođenom brzinom od 26,4 čvora jahtom Santa Marina s bankaricom Anicom Dilber Đerđa.

'Filantrop poslan na Zemlju da pomaže ljudima'

- Zadnji put kad sam vidio jedrilicu stradalih Talijana bila je 400 metara ispred mene i od tad se ničega ne sjećam – ponavljao je Horvatinčić na raspravi 19. veljače, kada su na ponovno na sudu iskaze davali sudski vještaci, a optuženi iznosio svoju obranu. Naime, i na posljednjem ročištu Horvatinčić se držao svoje priče o sinkopi. Tvrdio da je desetak puta zvao broj 092 jer je od šoka zaboravio da se taj broj više ne koristi za hitne slučajeve. Međutim, nije zaboravio broj svojeg odvjetnika, kojeg je nazvao točno minutu nakon naleta na jedrilicu talijanskog para.

Iznošenje obrane Horvatinčić je iskoristio da se prezentira kao 'filantropa kojeg je Bog poslao da pomaže ljudima'.

- Užasno me žalosti kad po medijima o meni govore kao o bezosjećajnoj osobi, filantropija je ugrađena u meni. Bog me poslao na zemlju da pomažem ljudima. Uplatio sam nekoliko milijuna kuna u zakladu Ana Rukavina. Obnovio sam kuću našeg nobelovca Lavoslava Ružičke. Pomažem velikom broju ljudi, spajam ih s liječnicima, plaćam im liječenja. Bio sam na groblju stradalih Talijana i stalno za njih uplaćujem mise. Nazvao sam njihovog sina, ali on mi je zaklopio slušalicu. Napisao sam mu kasnije pismo, u kojem se obvezujem pomagati mu do kraja života. Međutim, do nikakve nagodbe nije došlo. Samo im je moje osiguranje isplatilo odštetu, ali poslovna je tajna koliko - zaključio je Horvatinčić.

S njegovom prezentacijom svoje ličnosti nisu se složile vještakinje, koje su na zadnjem ročištu ustvrdile i da Horvatinčić ima posebnu sliku o sebi, osjećaj nadmoći nad drugima i manjak suosjećanja.

- Obilježja su to narcisoidnosti i dio su strukture njegove osobnosti - rekle su vještakinje pojašnjavajući kako je u prosječnoj populaciji oko 20 posto takvih ljudi, ali i da 'svatko od nas ima neka takva obilježja'.

Anica Đerda Dilber u svojem je svjedočenju potvrdila Horvatinčićevu obranu.

- Nešto sam ga pitala i nije mi odgovorio, glava mu je kada sam ga pogledala bila prema dolje i ruke su mu bile u neprirodnom položaju kao da je bio u nesvjestici. Kada sam ga prodrmala i viknuli Tomo, tada se trgnuo i rukama se pokušao pridržavati po komandnoj ploči. Nakon toga sam osjetila udarac - rekla je u svom svjedočenju u studenom prošle godine.

'Nakon nesreće nisu spominjali zdravstvene probleme'

No vrijedi se podsjetiti i svjedočenja Borisa Seljanovskog, inspektora sigurnosti plovidbe šibenske lučke kapetanije. I u ponovljenom suđenju on je izjavio da kod sastavljanja zapisnika nakon nesreće, ni Horvatinčić niti Đerda Dilber nisu spomnjali zdravstvene probleme.

– Stojim iza svega što sam govorio i dao po pitanju dokumentacije. Jedino novo je što sam u međuvremenu išao u mirovinu. Napravio sam zapisnik, prvo saslušao gospođu koja je bila s okrivljenikom u gliseru, a potom njega i tražio da napravimo skicu i on je nacrtao skicu, govorio kuda su kretali, znao je da je vozio 20 čvorova, ja sam tako pisao i on je sve potpisao. On je nacrtao smjerove odnosno kuda je išao on i kuda je išla jedrilica - izjavio je Seljanovski.

- Njihovi iskazi o događaju bili su identični i nisu se žalili na bilo kakve zdravstvene probleme. Horvatinčić je potpisao zapisnik i dobio jedan primjerak. Mi smo namjeravali pokrenuti prekršajni postupak. Rekao sam mu da ima pravo na odvjetnika, iako to ne stoji u zapisniku. On je sam rekao da neće odvjetnika. Na skici ima mog rukopisa i to po pitanju naziva brodova. Dopisao sam i iz njegova iskaza da je išao na autopilot i da je izgubio komande – zaključio je svoj iskaz.

Sudska trakavica i povrede postupka

Sutkinja Maja Šupe predsjedala je sudskim vijećem koje je Horvatinčića na prvom suđenju u studenom 2015. proglasilo krivim i osudilo na 20 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. Ovu presudu ukinuo je Županijski sud. Na ponovljenom suđenju, sudsko vijeće kojim je ponovno predsjedala sutkinja Šupe, oslobodilo je Horvatinčića prihvativši sinkopu, odnosno privremeni gubitak svijesti, kao razlog naleta glisera na jedrilicu.

Vijeće Županijskog suda u Zadru, pod predsjedavanjem suca Hrvoja Viskovića poništilo je oslobađajuću presudu i vratilo predmet na ponovno suđenje Općinskom sudu u Šibeniku, uz izmijenjeno sudsko vijeće. Sudsko je vijeće u obrazloženju navelo da je sutkinja Šupe počinila bitne povrede kaznenog postupka jer su razlozi za oslobađajuću presudu u znatnoj mjeri proturječni zbog čega ju nisu mogli ni preispitati. A posebno problematična bila je sinkopa, jer je Županijski sud istaknuo kako tijekom sudskog postupka nije dokazano da je Horvatinčić u trenutku nesreće pao u nesvjest.

Nakon oslobađajuće presude u drugom suđenju, Hrvatsku je neukusom šokirala objava na Instagramu Horvatinčićeve partnerice Anice Dilber, koja je 3. ožujka prošle godine uz fotografiju iz talijanskog restorana u Dubaiju napisala 'Nigdje bez Talijana' i status popratila smajlićem.