'Nigdje bez Talijana': Tomo i prijateljica rugali se žrtvama?

Fotografiju iz talijanskog restorana Cipriani je objavila 3. travnja 2018., i popratila je smajlićem. Dobila je 10 lajkova.

- Pojma nemam o čemu se radi - rekao je Horvatinčić kad smo ga pitali smatra li takav status primjerenim, budući da mu sude za prometnu nesreću u kojoj je gliserom naletio na jahtu i usmrtio talijanski bračni par.

Fotografija je objavljena nakon što je zbog moguće sinkope šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno oslobodila Horvatinčića odgovornosti za pogibiju talijanskog bračnog para Salpietro. Podsjećamo, u trenutku nesreće na gliseru je s Horvatinčićem bila i Ankica Đerđa Dilber, koja je i svjedokinja u postupku koji se protiv Horvatinčića vodi na Općinskom sudu u Šibeniku. Postupak je u završnoj fazi, tako se 8. ožujka očekuju završne riječi stranaka, a moguće je da isti dan sudac objavi i nepravomoćnu presudu. Nakon zadnjeg ročišta Horvatinčić je ustvrdio kako ga je Bog poslao na zemlju da pomaže ljudima.

- Užasno me žalosti kad po medijima o meni govore kao o bezosjećajnoj osobi. Filantropija je ugrađena u meni. Uplatio sam nekoliko milijuna kuna u zakladu Ana Rukavina. Obnovio sam kuću našeg nobelovca Lavoslava Ružičke. Pomažem velikom broju ljudi, spajam ih s liječnicima, plaćam im liječenja - tvrdio je Horvatinčić. U svojoj obrani ustvrdio je kako se nesreća ne bi dogodila da nije pao u nesvijest.

- Bio sam na groblju stradalih Talijana i stalno za njih uplaćujem mise. Nazvao sam njihovog sina, ali on mi je zaklopio slušalicu. Napisao sam mu kasnije pismo, u kojem se obvezujem pomagati mu do kraja života. Međutim, do nikakve nagodbe nije došlo. Samo im je moje osiguranje isplatilo odštetu, ali poslovna je tajna koliku - rekao je Horvatinčić u svoju obranu.

Po izlasku su se Horvatinčić i Ognjen Frangeš, pravni zastupnik obitelji poginulih Marinelde Salpietro Petrella i Franceska Salpietra i posvađali.

- Tomislav Horvatinčić je veliki dobročinitelj koji spontano pomaže lijevo i desno, no on nije potrošio čak ni za policu osiguranja, jer je premiju platilo trgovačko društvo koje je vlasnik jahte. Međutim, tako spontano nije pomogao mojim strankama. Ne znam što ga u tome može u tome spriječiti. Ima čak i jedan račun na koji može uplatiti, jedan cent ili cijeli milijun eura, kako god hoće - rekao je Frangeš obraćajući se novinarima nakon ročišta, a govorio bi vjerojatno i dalje da ga nije grubo prekinuo sam Horvatinčić.

- Jeste vi svoje naplatili - upao je zagrebački poduzetnik i dodao da je njegovo srce uvijek otvoreno.

- I bez obzira kako se ovaj spor završi, dok se to ne dogodi taj susret s njima ja neću biti miran - rekao je Horvatinčić.

Vještakinje su na zadnjem ročištu ustvrdile i da Horvatinčić ima posebnu sliku o sebi, osjećaj nadmoći nad drugima i manjak suosjećanja.

- Obilježja su to narcisoidnosti i dio su strukture njegove osobnosti - rekle su vještakinje pojašnjavajući kako je u prosječnoj populaciji oko 20 posto takvih ljudi, ali i da “svatko od nas ima neka takva obilježja”.

Treće suđenje Tomi Horvatinčiću počelo je u listopadu. Godinu dana ranije sutkinja Maja Šupe nepravomoćno ga je oslobodila odgovornosti, no Županijski sud u Zadru u svibnju 2018. poništio je oslobađajuću presudu uz obrazloženje da su razlozi za oslobađajuću presudu u znatnoj mjeri proturječni, posebice u dijelu u kojem je sutkinja prihvatila sinkopu, odnosno privremeni gubitak svijesti, kao razlog zbog kojeg je Horvatinčića oslobodila krivnje. Sutkinja Šupe bila je i predsjednica sudskog vijeća koje je Horvatinčića na prvom suđenju, u studenom 2015., proglasilo krivim, osudivši ga na 20 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. U toj presudi, na koju su se žalili optužba i obrana, navedeno je da je Horvatinčić lakomisleno upravljao gliserom brzinom od 26,3 čvora i presjekao put jedrilici na koju je naletio, slomio je, gliserom prešao preko nje pa su talijanski nautičari Francisco Salpietro i Marinella Salpietro Patel bačeni u more.