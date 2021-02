Nakon odrađenog kriminalističkog istraživanja splitska policija prekršajno je sankcionirala Željka Keruma kao odgovornu osobu konobe "Pršut" u Kaštelima, Ivicu Mornara jer je zabavu organizirao te još devet osoba i to jer su okupljanjem kršili epidemiološke mjere.

POGLEDAJTE VIDEO Fešta u Pršutu



Iz policije navode kako je "iz prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica utvrđeno postojanje sumnje da osobe, koje su 23. siječnja boravile u ugostiteljskom objektu, nisu nosile zaštitne maske čime su ostvarile obilježja prekršaja iz članka 47 stavak 2. točka 9. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti radi čega će jedanaest osoba biti prekršajno sankcionirano sukladno Prekršajnom zakonu."



Ivica Mornar (47) bit će kažnjen i po članku 47. stavak 2. točka 11. jer je organizirao privatno okupljanje. Radi toga će biti prekršajno sankcioniran.

Željko Kerum sumnjiči se da nije poštovao Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a bit će prekršajno sankcioniran kao odgovorna osoba u pravnoj osobi i pravna osoba u sklopu koje posluje ugostiteljski objekt. Iz policije navode i kako će Državnom inspektoratu uputiti izviješće, a o utvrđenim činjenicama izvijestit će i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.

Podsjetimo, policija se aktivirala nakon što je u javnost iscurila snimka na kojoj Kerum pjeva pjesmu "Stari morski vuk" i tako zabavlja društvo u kojem su bili i neki visokopozicionirani splitski suci.

- Mislio sam ne komentirati događaj u Kaštelima, ali novinari stalno zovu pa moram. Znači ja u konobu nisam zvao nikoga niti se ikako čujem s ikim od spomenutih ljudi, čak ni s Mornarom. Mene je pitao Damir Karaman može li doć Mornar sa svojom ekipom s nogometa, naravno da sam dozvolio. Kad su ti ljudi otišli, ostao je samo jedan kojeg isto ne znam, ja sam kao inače zapjevao jer volim pjevat, za sve ostalo pitajte Karamana jer je on doveo tog kretena koji je to snimio, komentirao je Željko Kerum dernek u "Pršutu" dodavši kako on samo par ljudi s te snimke uistinu poznaje.



- Ne razumijem zašto se radi skandal. Žao mi je što su sad ljudi dovedeni u situaciju da se nekome moraju opravdavat. Zbog čega sam ja trebao znati da Mornar dovodi ekipu s malog nogometa i da su to splitski suci? Sve skupa je to toliko beznačajno da ne želim trošiti vrijeme na to – kazao je Kerum.