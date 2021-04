Agent mi je rekao da je u početku platforma imala puno grešaka pa je prvih 3.000 ljudi 'ispalo' s liste. Pitala sam ga zašto im to nije javljeno, bar mailom na što mi je rekao da je njih malo zaposleno i da ne stignu oni sad svakoga obavještavati. Ostala sam u šoku - priča nam Zagrepčanka koja je htjela provjeriti zašto njen otac koji ima 69 godina, još uvijek nije pozvan.

Kaže da se on prijavio čim je platforma 'proradila', dobio je i mail koji potvrđuje da je prijavljen, no prošlo je dva mjeseca, a još ga nisu zvali.

- Vidim na društvenim mrežama da se cijepe i mladi i zdravi, a moj otac, čovjek u godinama sa zdravstvenim problemima, još uvijek nije pozvan. Da se razumijemo, on nije informatički nepismen, svaki dan čeka taj mail. Kad sam pitala je li možda krivo unio neke podatke, agent mi je odgovorio da nije, da je sve dobro, samo nije unio grad u kojem se želi cijepiti. Pa to ga se nije ni pitalo! Ne razumijem kako preko OIB-a sve mogu vidjeti, ali evo problem je nešto što ga se nije ni pitalo - govori nam i dodaje: Pa nije se prijavljivao na nagradnu igru nego na cijepljenje. On je jedva čekao da se može prijaviti, da bar malo lakše živi. Nije mu bitno cjepivo koje će primiti, samo da se cijepi.

Upitali smo ministra zdravstva Vilija Beroša je li točno da je "ispalo" prvih 3000 prijavljenih za cijepljenje putem platforme cijepise.zdravlje.hr zbog greške u kodu same platforme.

- Ja znam za postojanje dvije greške do sada. Prvi događaj nije bila greška nego prekid testnog funkcioniranja same platforme, a drugo je bila greška kad su se pozivali mlađi od predviđenih, koje su u međuvremenu ispravljene. Moja informacija je da sada platforma u cijelosti radi. A još ranije kada smo komunicirali o tih, mislim da čak 4000, a ne 3000, da je bilo rečeno da će se oni pozvati i da će biti u bazi zainteresiranih za cijepljenje i nadalje. Vjerujem da je sve to skupa ispravljeno, ali mogu provjeriti s mog aspekta - rekao je.

No nije ispravljeno. Javila nam se još jedna čitateljica koja se prijavila u prvih 2.500 ljudi.

- Javio se agent koji je po OIB-u vidio moju prijavu, ali da vidi i da je došlo do greške, odnosno da je u početku bilo grešaka u sustavu pa sam 'ispala'. Pokušao je na mene svaliti odgovornost pa mi je rekao da sam označila da želim da me se obavijesti o terminu na fiksni telefon, ali da sam ostavila broj mobitela. Pa ja nemam fiksni od kad sam imala 13 godina! Označila sam da želim da mi obavijest dođe mailom da imam sve napismeno. Onda mi je rekao da ne vidi u kojem sam gradu. Kako kad sam upisala adresu i vidi se sve preko OIB-a, a za kraj me pitao zašto nisam označila da imam drugih zdravstvenih problema. Pa toga nije ni bilo kad sam se prijavljivala - govori nam šokirana žena.

Nisu joj objasnili kako to što je ostavila mail i broj mobitela, a sustav je obilježio fiksni telefon, ikako utječe na to da ju se ne pozove na cijepljenje. Još joj je manje jasno kako nikome nije palo na pamet da se tih 4.000 ljudi obavijesti o tome da im je prijava zapravo propala te da se moraju nanovo prijaviti. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak dodao je kako je bilo rečeno da će se taj ispad ispraviti.

- Mi u HZJZ-u smo također pomogli i zvali oko 400-500 ljudi koji su bili prvi na listi odmah nakon što je platforma profunkcionirala. pretpostavljam da su i svi ostali županijski zavodi odradili isto to - poručio je.

Beroš je pak ponovno napomenuo da su svi prijavljeni u bazi podataka i da mu je bilo rečeno da će se sve te ljude pozvati, no agenti iz call centra su našim čitateljicama rekli da se moraju ponovno prijaviti i da će im to oni napraviti telefonski. Postavlja se pitanje kako da ljudi znaju da se trebaju ponovno prijaviti, ako nisu ni dobili obavijest da njihova prijava ipak nije prošla.

Beroš se ispričao svima koji su zbog ovoga doživjeli neugodnosti, a Capak je gospodina čija nas je kćer obavijestila o ovom propustu, pozvao kod sebe.

- Ja ću zamoliti informatičare da provjere tu situaciju, a gospodina koji se javio u vašu redakciju pozivam da se javi u HZJZ bilo koji dan i cijepit ćemo ga odmah - poručio je.