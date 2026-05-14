Zbog hantavirus 41 osoba je ostavljena promatranju u SAD-u

U Sjedinjenim Državama trenutačno je na promatranju ​41 osoba zbog hantavirusa, od kojih bi većina trebala ostati kod kuće i izbjegavati ljude tijekom razdoblja praćenja stanja od 42 dana, priopćili su u četvrtak američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Osobe dolaze iz tri različite ⁠skupine, rekao je dr. David Fitter, voditelj odjela za hantavirus. "Prvu skupinu čine putnici koji su nedavno vraćeni kući i sada su u Nebraski i Emoryju. Drugu čine putnici koji su ranije napustili brod i vratili se kući prije nego što je identificirana epidemija. U trećoj skupini su ljudi koji su možda bili izloženi tijekom putovanja, posebno na letovima gdje je bio prisutan simptomatski slučaj", rekao je.

Putnici o kojima je riječ bili su na brodu MV Hondius, luksuznom ekspedicijskom kruzeru povezanom s izbijanjem virusa Andes, jedine vrste hantavirusa za koju se zna da se može ograničeno širiti s osobe na osobu. Hantavirus obično šire divlji glodavci.

Američki zdravstveni dužnosnici rekli su početkom tjedna da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak. Admiral Brian Christine, pomoćnik tajnika za zdravstvo, rekao je da se virus Anda "ne širi lako" i općenito zahtijeva dugotrajan bliski kontakt s nekim tko ima simptome.