Obavijesti

News

Komentari 0
PREVENCIJA BOLESTI

Zbog hantavirus 41 osoba je ostavljena promatranju u SAD-u

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog hantavirus 41 osoba je ostavljena promatranju u SAD-u
Foto: Dado Ruvic

Američki CDC prati putnike s ekspedicijskog broda MV Hondius nakon pojave virusa Andes, dok zdravstvene službe poručuju da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak.

U Sjedinjenim Državama trenutačno je na promatranju ​41 osoba zbog hantavirusa, od kojih bi većina trebala ostati kod kuće i izbjegavati ljude tijekom razdoblja praćenja stanja od 42 dana, priopćili su u četvrtak američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti. Osobe dolaze iz tri različite ⁠skupine, rekao je dr. David Fitter, voditelj odjela za hantavirus. "Prvu skupinu čine putnici koji su nedavno vraćeni kući i sada su u Nebraski i Emoryju. Drugu čine putnici koji su ranije napustili brod i vratili se kući prije nego što je identificirana epidemija. U trećoj skupini su ljudi koji su možda bili izloženi tijekom putovanja, posebno na letovima gdje je bio prisutan simptomatski slučaj", rekao je.

JAVNOST U PANICI ZBOG HANTAVIRUSA Glasnogovornik WHO-a za 24sata: 'Ovo nije početak nove pandemije. Pratimo 23 zemlje'
Glasnogovornik WHO-a za 24sata: 'Ovo nije početak nove pandemije. Pratimo 23 zemlje'

Putnici o kojima je riječ bili su na brodu MV Hondius, luksuznom ekspedicijskom kruzeru povezanom s izbijanjem virusa Andes, jedine vrste hantavirusa za koju se zna da se može ograničeno širiti s osobe na osobu. Hantavirus obično šire divlji glodavci.

Američki zdravstveni dužnosnici rekli su početkom tjedna da je rizik za širu javnost i dalje vrlo nizak. Admiral Brian Christine, pomoćnik tajnika za zdravstvo, rekao je da se virus Anda "ne širi lako" i općenito zahtijeva dugotrajan bliski kontakt s nekim tko ima simptome.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
NOVA AFERA U SAVEZIMA

USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!
TRAŽE ISTRAŽNI ZATVOR

Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!

Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu, rekao je odvjetnik uhićene djevojke
FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!
TUKLA GA U CENTRU ZAGREBA

FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!

U četvrtak je na Županijski sud u Zagrebu dovedena 20-godišnja djevojka koja je brutalno napala filipinskog turista u centru Zagreba. Za vrijeme dolaska na sud imala je osmijeh na licu... Određen joj je istražni zatvor.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026