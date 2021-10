Dobio sam danas obavijest i cijena plina mi raste dvostruko. A uskoro će i više. U privatnom sektoru su plaće niže, a plaćamo i više cijene i sav taj uhljebarij bez odgovornosti.

Kaže nam to ugledni zagrebački poduzetnik kojemu je plin glavni energent u poslu. On je kao više od 3400 ostalih poduzetnika u Zagrebu koji su imali ugovore s Gradskom plinarom-Opskrbom dobio obavijest o poskupljenju iako ima uredne ugovore na godinu dana po fiksnoj, unaprijed dogovorenoj cijeni. On i svi ostali će ispaštati zbog, kako kaže jedan stručnjak iz energetike, “neshvatljive i nedopustive pogreške” uprave zagrebačke Plinare.

Oni su mogli, ali nisu, ugovoriti znatno niže cijene isporuke. Išli su se “kladiti i kockati”, za veliki dio plina su očekivali da će cijena pasti. A ona je drastično porasla. Primjerice, u svibnju su mogli zaključiti ugovore za 27 eura po megavatsatu, ali nisu. U listopadu je cijena plina na burzi dosegla i 140 eura.I onda, kako bi izbjegli gubitke, Gradska plinara-Opskrba, sve su odlučili prevaliti na poduzetnike. Plinara-Opskrba je u sastavu Zagrebačkog holdinga. Vode je HDZ-ovci Igor Pirija i Ivona Ilijaš, supruga bivšeg HDZ-ova predsjednika Kluba zastupnika.

Kako saznajemo, oni su nakon afere danas poslijepodne smijenjeni.

- Njihov jedini posao je trgovina plinom i zato je ovakvo nešto nedopustivo - obrazlaže razloge smjene sugovornik iz gradske uprave.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i novi predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković su usuglasili smjenu. Bit će zamijenjen i cijeli Nadzorni odbor.

Gradska Plinara Opskrba (GPZO) je tvrtka koja zapošljava oko 130 ljudi. I članovi Radničkog vijeća su pisali upravi Holdinga tražeći odgovornost i zabrinuti zbog gubitaka koje će imati. Procjena iz Holdinga je da će i GPZO imati oko stotinu milijuna kuna gubitka u sljedećih godinu dana zbog pogrešnih odluka.

Tvrtka je, još za vrijeme Milana Bandića koji je bio u koaliciji sa HDZ-om, pripala u kvotu te stranke. Predsjednik Nadzornog odbora je Bernard Mršo iz HDZ-a koji je i bivši član uprave Holdinga. Upravu su vodili spomenuti Pirija i Ilijaš, s tim da su 24sata objavili da će ona biti izabrana na natječaju i prije nego je on raspisan. Supruga je Kazimira Ilijaša, bivšeg zagrebačkog zastupnika stranke. U tvrtki je strelovito napredovala i Ena Ercegovac, mlada suradnica bivšeg HDZ-ova predsjednika Skupštine Andrije Mikulića koji sad vodi Državni inspektorat.

Kako bi ona mogla napredovati su mijenjana i pravila, a otišao je i jedan od direktora koji nije htio u tom sudjelovati. Za voditelja ureda uprave je postavljen Tomislav Kelić koji je od rane mladosti u stranci. Spomenut ćemo samo one članove stranke na visokoj funkciji.

- S takvom kadrovskom politikom ćemo propasti ili će nas netko kupiti kad tržište plina više ne bude regulirano - upozorio je sugovornik iz tvrtke još prije dvije godine.

Sada se dogodio ovaj nevjerojatni propust.

- Takva situacija da se plaća po cijeni na burzi se mogla izbjeći. Poduzetnici su sada stavljeni u tešku poziciju jer će danas teško bilo gdje ugovoriti bolje uvjete. Oni mogu tužiti Plinaru za jednostrano povećanje cijena - kaže nam stručnjak koji se bavi plinskim tržištem.

O tužbi će razmisliti i poduzetnik s početka teksta. On je potpisao ugovor na godinu dana očekujući da će i Plinara obaviti svoj dio posla. Želio je izbjeći šokove, ali su oni ipak došli. I on i oko 3400 poduzetnika koji su imali ugovore sad će plaćati prosječne mjesečne cijene na burzi.

- Razgovarat ću s odvjetnikom o tužbu. Važnije mi je sada pokušati spasiti poslovanje i kako da se ovo drastično povećanje što manje prelije na krajnje kupce iako će to biti teško izbjeći - kaže nam.

Građani ne moraju brinuti do 1. travnja

Za njega je mala utjeha što će uprava biti smijenjena. Od GPZO plin kupuje oko 8000 poduzetnika, ali većina i nije imala ugovore kao ovih 3400, pa bi oni ionako mogli kupovati plin na tržištu i itekako će osjetiti udar.

Iz Holdinga saznajemo da će pokušati pregovarati sa 70-ak najvećih koji su imali ugovore kako bi ublažili udar. Najbolje su prošla tri velike tvrtke potrošača. Oni su imali fiksne ugovore, a GPZO je za njih osigurao i plin po nižim cijenama mjesecima prije. Potpuno je nejasno zašto to nisu učinili i za ostale.

Građani se pak ne moraju brinuti do 1. travnja. Do tada je cijena regulirana i ostaje ista. Poskupljenje bi tad trebalo biti manje.

Upravi GPZO-a smo još u srijedu poslali upit i zamolili obrazloženja zašto nisu ugovorili cijene na vrijeme i zašto sada sve prelijevaju na poduzetnike. Pitali smo i tko je pogriješio, te još niz detalja. Danas popodne smo dobili odgovor bez ijednog odgovora. Prenosimo ga u cijelosti.

- Građani, odnosno oko 300 tisuća kućanstava u gradu Zagrebu nemaju razloga za brigu. Cijene plina za građane koje opskrbljuje GPZ Opskrba ove se zime, u ogrjevnoj sezoni 2021-2022, neće se povećavati - sve je što su nam napisali.