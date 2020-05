Zbog intervjua s Jovanovićem, HRT se morao ispričati Borasu

Prema internoj komunikaciji koja je u posjedu portala Forum.tm, ravnatelj Programa Hrvatske radiotelevizije Renato Kunić ispričao se rektoru zagrebačkog Sveučilišta Damiru Borasu, i u svoje osobno ime i u ime HRT-a, zbog emitiranja intervjua s kandidatom za dekana Filozofskog fakulteta Nevenom Jovanovićem za vrijeme sjednice Senata, 28. travnja, na kojoj se odlučivalo o njegovu imenovanju.

Kao što je poznato, premda je dobio gotovo plebiscitarnu podršku svog Filozofskog fakulteta, Jovanović nije bio po volji rektoru Borasu i senatskoj većini pa mu je na elektroničkoj sjednici, bez mogućnosti da prezentira svoj program, uskraćena suglasnost za imenovanjem.

Ali ni to nije bilo dosta pa je Boras 8. svibnja poslao prosvjedno pismo vodstvu te medijske kuće tražeći da se ispitaju okolnosti ovog "slučaja", kako je nazvao intervju s Jovanovićem, i dostave mu "zadovoljavajuća objašnjenja", piše Forum.tm.

Što je htio, to je i dobio pa mu se 19. svibnja obratio Kunić ispričavajući se zbog emitiranja Jovanovićeva intervjua za vrijeme sjednice Senata.

Boras u pismu najprije zahvaljuje HRT-u na dosadašnjoj suradnji ističući da je Sveučilište u Zagrebu već 350 godina čuvar hrvatskog identiteta i zaštitnik nacionalnih interesa tog "malog ali nezaobilaznog europskog naroda bogate povijesti, kulture, znanosti i umjetnosti".

Također, upozorava HRT da će razvijanje partnerskog odnosa javnog medija i Sveučilišta biti od presudne važnosti za očuvanje vitalnih interesa hrvatske države, hrvatskog naroda i svih njenih građana, podsjećajući da je suradnja oko zajedničkih projekata dogovorena i formalnim sporazumom 2015. godine.

Stoga je, kako je rekao, bio neugodno iznenađen kad je doznao da je za vrijeme održavanja elektroničke sjednice Senata 28. travnja, od 12 do 16 sati, emitiran intervju s Jovanovićem na Četvrtom programu HTV-a, o čijem se imenovanju raspravljalo.

- Bilo je članova Senata koji su glasovanje obavljali uz upaljeni televizor što znači da je taj oblik promidžbe mogao imati izravan utjecaj na njihovo glasovanje - piše Boras, ustvrdivši kako je riječ o "skandaloznoj okolnosti" na koju ga je upozorilo više članova Senata.

Uz to, Boras je priložio i anonimnu reakciju jednog od članova tog tijela, koji je također bio zgrožen Jovanovićevim intervjuom i njegovim, kako je napisao, žestokim agitiranjem za svoju stvar. Intervju je nepotpisanog profesora dodatno uznemirio kad je shvatio da je riječ o reprizi.

Iskreno se, kaže, začudio da HRT reprizira emisije u 12 sati te se pita je li netko zloupotrijebio javni medijski servis. I inače, piše dalje, smatra neprihvatljivim agitiranje i pojavljivanje kandidata za dekana u medijima dok traje sveučilišna procedura te se negativno osvrnuo i na Jovanovićevo slanje SMS-ova članovima Senata u kojima je od njih tražio da pročitaju njegov program.

Podsjetimo kako je Jovanoviću bilo onemogućeno da isti taj program na sjednici Senata predoči njegovim članovima, što je uobičajena procedura.

Prema pisanju portala Srednja.hr, riječ je o dekanu Hrvatskih studija i bivšem ministru znanosti Pavi Barišiću.

Kunić u dopisu Borasu kaže da je ispitao sve okolnosti "slučaja" i utvrdio "profesionalni propust kolega urednika, koji nisu imali namjeru utjecati na odluke Senata, no vrijeme objavljivanja intervjua, odnosno jednostran pristup obrade tematike, definitivno je bio neprimjeren i u suprotnosti sa standardima novinarske/uredničke struke".

Kunić također piše da je kolege usmeno upozorio na profesionalan propust, koji će se, obećava Borasu, u slučaju ponavljanja "i oštrije sankcionirati".

Objašnjava dodatno rektoru da je repriziranje emisija u tom terminu uobičajeno te mu se ispričava i u svoje ime i u uime HRT-a u nadi da Jovanovićev intervju nije utjecao na odluku Senata i kako se nada da će se nastaviti suradnja HRT-a i Sveučilišta.

HRT je u odgovoru portalu Srednja.hr, od kuda su ih tražili reakciju na Barišića, odbacio navode o "bilo kakvom uplitanju i vršenju pritisaka na rad Senata Sveučilišta", a na pitanje Forum.tm-a kažu da je Kunić prihvatio kritiku rektora Damira Borasa "kako je emitiranje navedenog intervjua u tom trenutku bilo neprofesionalno".

- Naglašavamo da HRT kod svakih izbora, pa tako i ovih, javnosti želi jasno prezentirati sve kandidate za bilo koju izbornu funkciju, no, istovremeno, Ravnatelj Programa smatra da postoji pravo vrijeme za to, a trenutak glasovanja to nije i ne može biti. Po mišljenju Ravnatelja Programa, ovo je kao da HRT krši izbornu šutnju tijekom parlamentarnih izbora - navode iz HRT-a.

